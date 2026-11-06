TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI! Türkiye-Belçika maçı bilet fiyatları ne kadar, milli maç biletleri nereden ve nasıl alınır?
Türkiye-Belçika maç biletleri satışa çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bilet fiyatları ve satış detayları belli oldu. Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlayan öncelikli satışların ardından biletler tüm taraftarların erişimine açıldı. İzmir'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken tribünlere göre farklı ücretler uygulanıyor. Peki, Türkiye-Belçika maç biletleri ne kadar, kaç TL? Milli maç biletleri nereden ve nasıl alınır? İşte 2026 Türkiye-Belçika maçı bileti fiyatları ve satış bilgileri…
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika'yı konuk edecek. Büyük bir heyecanla beklenen Türkiye-Belçika maçı biletleri, 5 Kasım'da öncelikli satışa sunulmuştu. Milli maç biletleri 6 Kasım 2026 Cuma günü genel satışa açıldı. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, milli maçın bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Belçika maç biletleri ne kadar? Kale arkası, VIP ve diğer tribünlerin fiyatları kaç TL? İşte Türkiye-Belçika maçı bilet fiyatları ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar…
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Milli maç, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Belçika maçının genel bilet satışları 6 Kasım Cuma günü saat 13.00'te başladı.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye-Belçika karşılaşmasının tribünlere göre belirlenen resmi bilet fiyatları şöyle;
VIP: 3.000 TL
Doğu orta blok: 2.500 TL
Batı köşe bloklar: 2.000 TL
Doğu köşe bloklar: 2.000 TL
Kuzey kale arkası: 1.000 TL
Güney kale arkası: 1.000 TL
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
Türkiye-Belçika maçına gitmek isteyen taraftarlar, Passo'nun resmi internet sitesi veya Passo mobil uygulaması üzerinden bilet satın alabiliyor.
Bilet almak isteyenlerin Passo hesaplarına giriş yaparak Türkiye-Belçika karşılaşmasını seçmeleri, tribün ve koltuk tercihlerinin ardından ödeme işlemini tamamlamaları gerekiyor.
Satışlar, geçerlilik süresi devam eden tüm takımların logolu Passo kartlarına açık. Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların taraftarları ise Passo Taraftar üzerinden ücretsiz üyelik oluşturabiliyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETLERİ KAÇ ADET ALINABİLİR?
Passo'nun açıklamasına göre Türkiye-Belçika karşılaşmasında bir kişi en fazla iki bilet satın alabilecek.
Bilet satın alan hesap sahibinin en az bir bileti kendi adına tanımlaması gerekiyor. Satın alınan biletlerde transfer işlemi yapılamıyor. Ayrıca biletlerde iptal, iade ve değişiklik seçeneği bulunmuyor.