TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI 2026 GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları nerelerde var, deprem riski en yüksek iller ve ilçeler hangileri?

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay ya da aktif fay adıyla bilinen 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek hatların bu ismi almalarının sebebi tarihsel dönemde deprem yaşamış faylar olmalarından kaynaklanır.

Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

Fayların dirilikleri tarihsel geçmişleriyle birlikte tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Diri Fay Haritaları, deprem tehlikesinin belirlenmesi ve deprem zararlarının azaltılmasında gerekli bilgi altyapısının temelini oluşturur.