TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI 2026 GÜNCEL | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları nerelerde var, deprem riski en yüksek iller ve ilçeler hangileri?
Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaköprü merkezli deprem Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Şanlıurfa depremi sonrası paniğe kapılan bölge halkı, ''Evimin altından fay hattı geçiyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Şiddetli sarsıntının ardından Türkiye Diri Fay Haritası ve MTA fay hattı sorgulama ekranı araştırılıyor. Türkiye Diri Fay Haritası 2026 Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yeni haritaya göre Türkiye genelinde 700 diri fay bulunuyor. İşte güncel Türkiye diri fay hattı haritası ve MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…
Şanlıurfa Karaköprü merkezli bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5,4 olarak ölçülen deprem, çevre illerden de hissedildi. Şiddetli deprem sonrası Türkiye’nin diri fay haritasının bulunduğu iller araştırma konusu oldu. Bölge halkı, ‘’Evimin altından fay hattı geçiyor mu?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Diri Fay Haritası 2026 yayımlandı. MTA’nın güncel haritasına göre, ülke genelinde 700 diri fay var. İşte MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.40’ta Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7.39 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Şiddetli depremin ardından gözler Türkiye Diri Fay Haritası’na çevrildi.
TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI 2026 YAYIMLANDI
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Diri Fay Haritası 2026 yayımlandı.
MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası 2026'nın tanıtım programında, MTA'nın ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası'nın 13 yıl sonra güncellendiğini duyurdu.
Yanık, haritanın 2013'te yayımlanmasından bu yana geçen 13 yılda, ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik çalışmalarla önemli büyüklükte veri birikiminin sağlandığını belirtti.
DİRİ FAY SAYISI 700'E ÇIKTI
Yanık, "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak." dedi.
MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Türkiye genelindeki fay hatları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan diri fay haritası üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Bu harita, yerleşim alanlarının fay hatlarına olan uzaklıklarını ve olası riskleri görselleştirir.
https://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari linkinden haritalara ulaşabilirsiniz.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Şanlıurfa depremi sonrası yaşadığı bölgenin deprem riski durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan diri fay hattı haritasına ulaşabilir. Risk bölgeleri, zemin yapısı ve riskin boyutu bu sistem üzerinden görüntülenebilir.
DİRİ FAY NEDİR?
Diri fay ya da aktif fay adıyla bilinen 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek hatların bu ismi almalarının sebebi tarihsel dönemde deprem yaşamış faylar olmalarından kaynaklanır.
Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.
Fayların dirilikleri tarihsel geçmişleriyle birlikte tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.
Diri Fay Haritaları, deprem tehlikesinin belirlenmesi ve deprem zararlarının azaltılmasında gerekli bilgi altyapısının temelini oluşturur.
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.