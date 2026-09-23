Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Fransa maçı canlı yayın bilgisi
UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Millî Takım Türkiye, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı ve şifresiz izlemek isteyenler Türkiye Fransa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverler, milli takımın Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını televizyon ekranlarından takip edebilecek. UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Fransa maçının hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu. İşte, Türkiye Fransa maçı yayın tarihi, saati ve kanal bilgisi
Türkiye Fransa maçı için geri sayım başladı. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların yayıncısı da belli oldu. Peki Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Milli maç saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Fransa maçının hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu.
VAR hakemi Dingert, kısa süre önce Okan Buruk'un sözleriyle gündeme gelmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Sporting Lizbon maçındaki bir pozisyonda VAR müdahalesi yapılmamasına tepki gösterirken, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:
* 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45
* 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45
* 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45
* 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45
* 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
* 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45