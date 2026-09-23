Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Fransa maçı canlı yayın bilgisi

TÜRKİYE - FRANSA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Fransa maçının hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu.

VAR hakemi Dingert, kısa süre önce Okan Buruk'un sözleriyle gündeme gelmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Sporting Lizbon maçındaki bir pozisyonda VAR müdahalesi yapılmamasına tepki gösterirken, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:

* 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45

* 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45

* 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45

* 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45

* 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

* 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45