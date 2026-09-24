Türkiye Sinema Festivali filmleri 26-27 Eylül 2026: Hangi salonlarda sinema biletleri 90 TL olacak, kampanya hangi salonlarda geçerli?

TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ'NDE HANGİ FİLMLER GÖSTERİLECEK?

Sinema Festivali kapsamında; Üç Harfliler: Mühür, Resident Evil, İsyan, Avengers: Endgame Encore, Damat Mektebi, Crystal Planet, North: An Epic Journey of Friendship, Sınırsız, Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri, Kahraman Köpek Charlie, Kediler Firarda: Mısır Operasyonu, Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen, Heart of the Beast, Odyssey ve Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün bulunuyor.