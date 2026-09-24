Türkiye Sinema Festivali filmleri 26-27 Eylül 2026: Hangi salonlarda sinema biletleri 90 TL olacak, kampanya hangi salonlarda geçerli?
Türkiye Sinema Festivali 2026, 26-27 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında 75 ilde yaklaşık 1.500 anlaşmalı sinema salonunda seçili filmler 90 TL sabit fiyatla izlenebilecek. Peki, Hangi salonlarda sinema biletleri 90 TL olacak, kampanya hangi filmlerde geçerli? İşte 90 TL'lik sinema bileti kampanyasının geçerli olduğu salonlar…
Türkiye Sinema Festivali 2026, sinemaseverlere 90 TL'lik bilet fırsatı sunacak. 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında 75 ilde yaklaşık 1.500 anlaşmalı sinema salonunda 17 yerli ve yabancı yapım gösterime girecek. Türkiye Sinema Festivali 2026 kapsamında 90 TL'lik sinema bileti kampanyasından yararlanmak isteyenler, hangi salonların kampanyaya dahil olduğunu festivalin resmi internet sitesinden öğrenebilecek. Peki, hangi salonlarda sinema biletleri 90 TL olacak, hangi salonlarda geçerli? İşte, Türkiye Sinema Festivali 2026'ya ilişkin merak edilen detaylar...
TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ 2026 NE ZAMAN?
Türkiye Sinema Festivali 2026, 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün boyunca seçili filmler, festivale katılan sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
Sinemaseverler, festival süresince vizyondaki belirli yapımları 90 TL sabit bilet fiyatıyla izleme fırsatı bulacak.
90 TL'LİK SİNEMA BİLETLERİ HANGİ SALONLARDA GEÇERLİ?
90 TL'lik sabit fiyat uygulaması Türkiye'deki tüm sinema salonlarını kapsamıyor. Kampanya, festivale dahil olan anlaşmalı sinema salonlarında geçerli olacak.
Festival kapsamında 75 farklı ilde yaklaşık 1.500 sinema salonu yer alıyor.
Bulunduğu şehir veya ilçedeki kampanyaya katılan salonları öğrenmek isteyenler, festivalin resmi internet sitesindeki "Sinemalar" bölümünden salon listesini kontrol edebilecek.
90 TL'LİK SİNEMA BİLETİ NASIL ALINIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen izleyicilerin öncelikle sinemafestivali.com adresine girmesi gerekiyor. Sitedeki "Sinemalar" bölümünden şehir seçilerek festivale katılan salonların adres ve lokasyon bilgilerine ulaşılabilecek. Ardından izlenmek istenen film ve sinema salonu seçilecek. Seçimin tamamlanmasının ardından sistem, kullanıcıyı ilgili biletleme platformuna yönlendirecek. Bilet işlemi, kampanyaya dahil olan gösterimler için 90 TL üzerinden tamamlanabilecek.
TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ'NDE HANGİ FİLMLER GÖSTERİLECEK?
Sinema Festivali kapsamında; Üç Harfliler: Mühür, Resident Evil, İsyan, Avengers: Endgame Encore, Damat Mektebi, Crystal Planet, North: An Epic Journey of Friendship, Sınırsız, Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri, Kahraman Köpek Charlie, Kediler Firarda: Mısır Operasyonu, Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen, Heart of the Beast, Odyssey ve Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün bulunuyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen sinemaseverler, 26-27 Eylül tarihlerinde gösterim yapacak anlaşmalı salonları festivalin resmi sitesindeki salon listesinden kontrol edebilecek.