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        Haberler Bilgi TUS SONUÇ TARİHİ | ÖSYM 2026 TUS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? TUS 2. Dönem sonuçları nereden sorgulanır?

        TUS SONUÇ TARİHİ | ÖSYM 2026 TUS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? TUS 2. Dönem sonuçları nereden sorgulanır?

        TUS sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki oturumdan oluşan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 23 Ağustos'ta düzenlendi. TUS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. İşte, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. önem sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        23 Ağustos Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından adayların gözü 2026 TUS sonuç tarihine çevrildi. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testlerine katılım sağlayan adaylar, “TUS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2026 ÖSYM TUS 2. Dönem sonuç takvimi…

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        2026 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-TUS 2. Dönem sınavı 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuç tarihi için araştırmalarını sürdüren adayların gözü ÖSYM takvimine çevrildi. Buna göre TUS 2. dönem sonuçları 17 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanacak.

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        TUS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylar, sonuçlar açıklandığında TUS puanlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

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        TUS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

        Sınavın ardından ÖSYM tarafından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının belirli bir bölümü erişime açıldı. Adaylar, yayımlanan sorular üzerinden sınav performanslarını değerlendirebiliyor.

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        TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların uzmanlık eğitimi için tercih süreci başlayacak. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla netleşecek.

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        #tus
        #sonuç tarihi
        #ÖSYM
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