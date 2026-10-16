TUS TERCİH SONUCU ÖSYM SORGULAMA EKRANI: 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 TUS 2. dönem tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM'den gelecek yerleştirme sonuçları açıklamasına çevrildi. Tıpta uzmanlık eğitimlerine hangi branşta ve sağlık kuruluşunda devam edeceklerini öğrenmek isteyen hekimler, sonuçların yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor. 7 Ekim'de tamamlanan tercih işlemlerinin ardından değerlendirme sürecine ilişkin gelişmeler merak edilirken adaylar, sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı, adaylar tercih sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar ve TUS tercih sonucu sorgulama ekranı...
TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, uzmanlık eğitimine başlayacak hekimlerin gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından yürütülen tercih sürecinin 7 Ekim'de sona ermesinin ardından adaylar, hangi uzmanlık dalına ve eğitim kurumuna yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuç açıklamasını beklemeye başladı. Tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayan doktorlar, yerleştirme takvimine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Özellikle sonuçların hangi tarihte ilan edileceği ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM yerleştirme sonuçlarını ne zaman duyuracak? İşte TUS sonuç sorgulama ekranı ve adayların bilmesi gereken detaylar...
TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TUS yerleştirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önceki dönemlerde sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 ila 15 gün içinde ilan edilmesi, bu yılın takvimine yönelik beklentileri de şekillendiriyor.
TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
7 Ekim'de sona eren 2026 TUS 2. dönem tercihlerinin sonuçlarının 15-20 Ekim tarihleri arasında erişime açılabileceği tahmin ediliyor.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANACAK?
2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında, adayların tercih ettikleri uzmanlık alanlarından ve sağlık kurumlarından herhangi birine yerleşip yerleşmediklerine ilişkin bilgiler yer alacak.