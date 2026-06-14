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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi ne zaman, nerede çekildi?

        TV'de ilk kez! Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi ne zaman çekildi?

        Kar Masalı filmi, beyaz perdenin ardından 14 Haziran Pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlk olarak 2024 yılında vizyona giren yapım, aile ilişkileri, aşk ve sürprizlerle dolu bir tatili merkezine alıyor. Filmin yönetmeni Erkan Özcan ile senaristi Seçil Çömlekçi'nin imzasını taşıyan hikâye, izleyicilere keyifli anlar vaat ediyor. Peki, Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kar Masalı filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Kar Masalı filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmin başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Ahmet Kayakesen paylaşıyor. Show TV yayın akışında yer almasının ardından Kar Masalı filmi hakkında konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Peki, Kar Masalı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kar Masalı filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

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        KAR MASALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Kar Masalı, annesinin kendisine zengin bir eş bulma planlarından habersiz olan Derya'nın hikâyesini konu alıyor. Derya, sıradan bir tatil geçireceğini düşünerek ailesiyle birlikte lüks bir otele gider. Ancak bu tatil, annesinin gizli planları nedeniyle beklenmedik olaylara sahne olur. Tatil boyunca hem romantik gelişmeler yaşanır hem de aile bireyleri sürprizlerle karşı karşıya kalır. Komedi ve duygusal anları bir araya getiren film, sıcak hikâyesiyle dikkat çekiyor.

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        KAR MASALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aslı Bekiroğlu

        Ahmet Kayakesen

        Tuna Arman

        Ali Rıza Tanyeli

        Ceren Taşcı

        Selahattin Taşdöğen

        Başak İlhan

        Baran Andiç

        Buse Özcan

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        KAR MASALI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ, NEREDE ÇEKİLDİ?

        Kar Masalı filmi 2024 yılında vizyona girdi ve 30 Ağustos 2024'te sinemaseverlerle buluştu. Yapımın çekim yerlerine ilişkin resmi ve doğrulanmış detaylar kamuoyuyla kapsamlı şekilde paylaşılmadı. Ancak filmde lüks otel ve tatil konseptinin ön planda olduğu görülüyor. Çekim lokasyonlarına dair net bilgiler yapım şirketi tarafından açıklanmadığı için kesin bir çekim yeri bilgisi bulunmuyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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