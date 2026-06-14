KAR MASALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kar Masalı, annesinin kendisine zengin bir eş bulma planlarından habersiz olan Derya'nın hikâyesini konu alıyor. Derya, sıradan bir tatil geçireceğini düşünerek ailesiyle birlikte lüks bir otele gider. Ancak bu tatil, annesinin gizli planları nedeniyle beklenmedik olaylara sahne olur. Tatil boyunca hem romantik gelişmeler yaşanır hem de aile bireyleri sürprizlerle karşı karşıya kalır. Komedi ve duygusal anları bir araya getiren film, sıcak hikâyesiyle dikkat çekiyor.