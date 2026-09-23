TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

Günün televizyon yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Akşam kuşağında kanalların ekranlara getireceği dizi, yarışma ve programlar belli oldu. Kanal D’de Haysiyet dizisinin tekrar bölümü, ATV’de Aşk ve Taht dizisinin 3. bölümü, NOW TV’de Anne Yarısı, TRT 1’de Evlilik Güzeldir, Show TV’de ise Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. Star TV’de yerli dizi/sinema kuşağı ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 23 Eylül Çarşamba günü televizyon kanallarının güncel yayın akışı...