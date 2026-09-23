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        Haberler Bilgi TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        23 Eylül Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Ulusal TV kanalları, gün boyunca ekrana getirecekleri dizi, program, yarışma ve haber yayınlarının saatlerini günlük olarak paylaşıyor. İzleyiciler de takip ettikleri yapımların hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için güncel yayın akışı listelerini araştırıyor. İşte 23 Eylül Çarşamba günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:08 Güncelleme:
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        1

        Günün televizyon yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Akşam kuşağında kanalların ekranlara getireceği dizi, yarışma ve programlar belli oldu. Kanal D’de Haysiyet dizisinin tekrar bölümü, ATV’de Aşk ve Taht dizisinin 3. bölümü, NOW TV’de Anne Yarısı, TRT 1’de Evlilik Güzeldir, Show TV’de ise Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. Star TV’de yerli dizi/sinema kuşağı ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 23 Eylül Çarşamba günü televizyon kanallarının güncel yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 23 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Sevdan Bir Ateş

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Muhtemel Aşk

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

        00.15 Sevdan Bir Ateş

        02.45 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Üç Kız Kardeş

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet

        23.15 Daha 17

        02.00 Gelinim Mutfakta

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        13:55 Evlilik Güzeldir

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Evlilik Güzeldir

        23.15 Gönül Dağı

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Aşk ve Taht (Yeni Bölüm)

        23.20 Güneşin Doğduğu Yer

        02.30 A.B.İ.

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

        13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        00.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Şevkat Yerimdar

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Anne Yarısı

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı

        22.15 Anne Yarısı

        00.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        03.15 İnadına Aşk

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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