TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
23 Eylül Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Ulusal TV kanalları, gün boyunca ekrana getirecekleri dizi, program, yarışma ve haber yayınlarının saatlerini günlük olarak paylaşıyor. İzleyiciler de takip ettikleri yapımların hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için güncel yayın akışı listelerini araştırıyor. İşte 23 Eylül Çarşamba günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışı...
Günün televizyon yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Akşam kuşağında kanalların ekranlara getireceği dizi, yarışma ve programlar belli oldu. Kanal D’de Haysiyet dizisinin tekrar bölümü, ATV’de Aşk ve Taht dizisinin 3. bölümü, NOW TV’de Anne Yarısı, TRT 1’de Evlilik Güzeldir, Show TV’de ise Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak. Star TV’de yerli dizi/sinema kuşağı ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 23 Eylül Çarşamba günü televizyon kanallarının güncel yayın akışı...
KANALLARIN 23 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Sevdan Bir Ateş
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Muhtemel Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
00.15 Sevdan Bir Ateş
02.45 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
23.15 Daha 17
02.00 Gelinim Mutfakta
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13:55 Evlilik Güzeldir
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
23.15 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Taht (Yeni Bölüm)
23.20 Güneşin Doğduğu Yer
02.30 A.B.İ.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Anne Yarısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
22.15 Anne Yarısı
00.30 Halef: Köklerin Çağrısı
03.15 İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz