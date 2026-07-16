TV YAYIN AKIŞI 16 TEMMUZ PERŞEMBE: Bu akşam kanallarda neler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
16 Temmuz Perşembe akşamını ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın programlarını araştırmaya başladı. Bu akşam Show TV'de Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizilerden yarışmalara, sinema filmlerinden özel programlara kadar farklı yapımların bulunduğu Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 16 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait kanal kanal yayın rehberi…
Televizyon izleyicileri, 16 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek dizi, yarışma, film ve özel programları merak ediyor. Akşam kuşağında Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle yayınlanırken, TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin gün boyunca ekrana getireceği yapımlar da yayın akışlarının açıklanmasıyla netleşti. Peki, bu akşam hangi kanalda hangi program var? İşte 16 Temmuz 2026 Perşembe gününün ayrıntılı TV yayın akışı…
KANALLARIN 16 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00.15 Deliormanlı
02.15 Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Örümcek Adam
22.30 Örümcek Adam
00.45 Kuralsız Sokaklar
02.15 Elimiz Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
13.35 Seksenler
14.30 Yürek Çıkmazı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 İki Destan Bir Vatan
02.00 Seksenler
03.00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Adanış: Kutsal Kavga
02.00 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.00 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
22.30 Yerli Dizi Tekrarı
01.00 Aramızda Kalsın
02.30 İki Aile
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.00 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Mukadderat
22.15 Efsaneler Masası
00.15 Aşk Yeniden
02.45 Bambaşka Biri
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 MasterChef
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Gazete Magazin