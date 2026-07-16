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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 16 TEMMUZ PERŞEMBE: Bu akşam kanallarda neler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 16 TEMMUZ PERŞEMBE: Bu akşam kanallarda neler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        16 Temmuz Perşembe akşamını ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın programlarını araştırmaya başladı. Bu akşam Show TV'de Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizilerden yarışmalara, sinema filmlerinden özel programlara kadar farklı yapımların bulunduğu Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 16 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait kanal kanal yayın rehberi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        1

        Televizyon izleyicileri, 16 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek dizi, yarışma, film ve özel programları merak ediyor. Akşam kuşağında Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle yayınlanırken, TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin gün boyunca ekrana getireceği yapımlar da yayın akışlarının açıklanmasıyla netleşti. Peki, bu akşam hangi kanalda hangi program var? İşte 16 Temmuz 2026 Perşembe gününün ayrıntılı TV yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 16 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        09.00 Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00.15 Deliormanlı

        02.15 Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Yabancı Damat

        09.30 Yaprak Dökümü

         

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

         

        13.00 Magazin D Yaz

         

        14.00 Uzak Şehir

         

        16.45 Aşk-ı Memnu

         

        18.30 Kanal D Ana Haber

         

        20.00 Örümcek Adam

         

        22.30 Örümcek Adam

         

        00.45 Kuralsız Sokaklar

         

        02.15 Elimiz Mahkum

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Hangimiz Sevmedik

        10.00 Kasaba Doktoru

         

        13.35 Seksenler

         

        14.30 Yürek Çıkmazı

         

        17.30 Lingo Türkiye

         

        19.00 Ana Haber

         

        20.00 İki Destan Bir Vatan

         

        02.00 Seksenler

         

        03.00 Kasaba Doktoru

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

         

        13.00 ATV Gün Ortası

         

        14.00 A.B.İ

         

        16.30 Var Mısın Yok Musun

         

        19.00 ATV Ana Haber

         

        20.00 Var Mısın Yok Musun

         

        23.40 Adanış: Kutsal Kavga

         

        02.00 Aldatmak

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        09.00 Sevdiğim Sensin

         

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

         

        14.00 Güzel Köylü

         

        16.30 Erkenci Kuş

         

        19.00 Star Haber

         

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı

         

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı

         

        01.00 Aramızda Kalsın

         

        02.30 İki Aile

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

         

        12.00 Şahane Hayatım

         

        15.00 Sen Çal Kapımı

         

        16.00 Karagül

         

        19.00 NOW Ana Haber

         

        20.00 Mukadderat

         

        22.15 Efsaneler Masası

         

        00.15 Aşk Yeniden

         

        02.45 Bambaşka Biri

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09.00 MasterChef

        10.00 Gazete Magazin

        14.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Gazete Magazin

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