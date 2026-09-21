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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 21 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın rehberi

        TV YAYIN AKIŞI 21 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın rehberi

        Yeni haftanın ilk gününde ekran karşısına geçecek izleyiciler, kanalların hazırladığı programları ve yayın saatlerini araştırıyor. Günlük ve haftalık olarak paylaşılan yayın listelerinde, gündüz kuşağı yapımlarından akşam dizilerine, sinema filmlerinden yarışmalara ve ana haber bültenlerine kadar pek çok içerik bulunuyor. Favori programının başlangıç saatini öğrenmek veya farklı bir yapım izlemek isteyenler için günün televizyon rehberi belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayımlanacak? İşte 21 Eylül Pazartesi günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yer alacak yapımların yayın saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 19:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        21 Eylül Pazartesi günü televizyon izleyicilerini hangi yapımların beklediği, kanalların paylaştığı yayın akışlarıyla netleşti. Günlük ve haftalık olarak hazırlanan listelerde dizilerin, sinema filmlerinin, yarışmaların ve ana haber bültenlerinin ekrana geleceği saatler yer alıyor. Sevdiği programı kaçırmak istemeyenler ve akşam izleyeceği yapımı seçmeye çalışanlar, kanalların bugünkü yayın planlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in 21 Eylül Pazartesi yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 21 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Kızılcık Şerbeti

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Sevdan Bir Ateş

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        00.15 Gece Hattı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Üç Kız Kardeş

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir (Yeni Sezon)

        00.15 Haysiyet

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        00.20 Yerli Dizi-Tekrar

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.30 Seksenler

        14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Evlilik Güzeldir

        02.40 Seksenler

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Şevkat Yerimdar

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz

        22.30 Cenazemize Hoş Geldiniz

        00.45 İnadına Aşk

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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