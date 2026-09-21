TV YAYIN AKIŞI 21 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın rehberi
Yeni haftanın ilk gününde ekran karşısına geçecek izleyiciler, kanalların hazırladığı programları ve yayın saatlerini araştırıyor. Günlük ve haftalık olarak paylaşılan yayın listelerinde, gündüz kuşağı yapımlarından akşam dizilerine, sinema filmlerinden yarışmalara ve ana haber bültenlerine kadar pek çok içerik bulunuyor. Favori programının başlangıç saatini öğrenmek veya farklı bir yapım izlemek isteyenler için günün televizyon rehberi belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayımlanacak? İşte 21 Eylül Pazartesi günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yer alacak yapımların yayın saatleri...
21 Eylül Pazartesi günü televizyon izleyicilerini hangi yapımların beklediği, kanalların paylaştığı yayın akışlarıyla netleşti. Günlük ve haftalık olarak hazırlanan listelerde dizilerin, sinema filmlerinin, yarışmaların ve ana haber bültenlerinin ekrana geleceği saatler yer alıyor. Sevdiği programı kaçırmak istemeyenler ve akşam izleyeceği yapımı seçmeye çalışanlar, kanalların bugünkü yayın planlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in 21 Eylül Pazartesi yayın akışı...
KANALLARIN 21 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Gece Hattı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Yeni Sezon)
00.15 Haysiyet
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
00.20 Yerli Dizi-Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Seksenler
14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
02.40 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22.30 Cenazemize Hoş Geldiniz
00.45 İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz