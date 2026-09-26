TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 26 EYLÜL 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal rehberi...
Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, kanalların gün boyunca ekrana getireceği yapımları araştırıyor. 26 Eylül 2026 tarihli yayın programında Güller ve Günahlar, Sevdan Bir Ateş, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Anne Yarısı gibi diziler dikkat çekiyor. Televizyonda bu akşam hangi dizinin ve programın saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, kanal bazında yayın akışını mercek altına alıyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
Televizyon ekranlarında bugün izleyicileri birbirinden farklı dizi ve programlar bekliyor. 26 Eylül Cumartesi akşamı için plan yapanlar, favori yapımlarının yayın saatini öğrenmek ve kanallarda hangi içeriklerin yer alacağını görmek üzere TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Güller ve Günahlar, Sevdan Bir Ateş, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Anne Yarısı günün öne çıkan yapımları arasında bulunuyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve programlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışı...
KANALLARIN 26 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kızılcık Şerbeti
08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Sevdan Bir Ateş
15.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
23.15 Kızılcık Şerbeti
02.00 Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo-Can
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Güller ve Günahlar
16.30 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00.15 Haysiyet
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Güneşin Doğduğu Yer
13.25 Mercan Köşk
15.45 Altı Üstü İstanbul
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)
00.20 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.15 Evlilik Güzeldir
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.20 Teşkilat
15.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Çirkin
10.30 Sevdiğim Sensin
13.45 En Güzel Bölüm
14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15.30 Tuzlu Kahve-Tekrar
19.00 Star Haber
20.00 Başkalarının Hayatı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.15 Şevkat Yerimdar
16.15 Anne Yarısı
19.00 Deniz Uras İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Anne Yarısı
23.00 Anne Yarısı
02.00 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport (Yeni Bölüm)
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular