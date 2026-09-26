TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 26 EYLÜL 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal rehberi...

Televizyon ekranlarında bugün izleyicileri birbirinden farklı dizi ve programlar bekliyor. 26 Eylül Cumartesi akşamı için plan yapanlar, favori yapımlarının yayın saatini öğrenmek ve kanallarda hangi içeriklerin yer alacağını görmek üzere TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Güller ve Günahlar, Sevdan Bir Ateş, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Anne Yarısı günün öne çıkan yapımları arasında bulunuyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve programlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışı...