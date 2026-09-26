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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 26 EYLÜL 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal rehberi...

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 26 EYLÜL 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal rehberi...

        Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, kanalların gün boyunca ekrana getireceği yapımları araştırıyor. 26 Eylül 2026 tarihli yayın programında Güller ve Günahlar, Sevdan Bir Ateş, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Anne Yarısı gibi diziler dikkat çekiyor. Televizyonda bu akşam hangi dizinin ve programın saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, kanal bazında yayın akışını mercek altına alıyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında bugün izleyicileri birbirinden farklı dizi ve programlar bekliyor. 26 Eylül Cumartesi akşamı için plan yapanlar, favori yapımlarının yayın saatini öğrenmek ve kanallarda hangi içeriklerin yer alacağını görmek üzere TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Güller ve Günahlar, Sevdan Bir Ateş, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Anne Yarısı günün öne çıkan yapımları arasında bulunuyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve programlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 26 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Kızılcık Şerbeti

        08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

        10.00 Cumartesi Sürprizi

        13.00 Sevdan Bir Ateş

        15.45 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

        23.15 Kızılcık Şerbeti

        02.00 Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo-Can

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Cumartesi

        13.00 Arda'nın Mutfağı

        14.00 Güller ve Günahlar

        16.30 Daha 17

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        00.15 Haysiyet

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.30 atv'de Hafta Sonu

        10.00 Güneşin Doğduğu Yer

        13.25 Mercan Köşk

        15.45 Altı Üstü İstanbul

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)

        00.20 Altı Üstü İstanbul

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.15 Evlilik Güzeldir

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.20 Teşkilat

        15.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Çirkin

        10.30 Sevdiğim Sensin

        13.45 En Güzel Bölüm

        14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15.30 Tuzlu Kahve-Tekrar

        19.00 Star Haber

        20.00 Başkalarının Hayatı

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

        14.15 Şevkat Yerimdar

        16.15 Anne Yarısı

        19.00 Deniz Uras İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Anne Yarısı

        23.00 Anne Yarısı

        02.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        08.00 Oynat Bakalım

        08.30 Gençlik Rüzgarı

        10.00 Gazete Magazin

        15.30 Şanslı Pasaport (Yeni Bölüm)

        17.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

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