ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk kandil ne zaman?

Müslümanlar için manevi değeri büyük olan Üç Aylar'ın yaklaşmasıyla birlikte gözler dini günler takvimine çevrildi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönemde ibadetlerini artırmak ve kandil gecelerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, önemli tarihleri öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvim doğrultusunda özellikle Recep ayının ne zaman başlayacağı, Regaip Kandili'nin hangi güne denk geleceği ve Ramazan ayının başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlıyor, ilk kandil hangi tarihte? Recep, Şaban ve Ramazan ayları hangi gün başlayacak? İşte 2026 dini günler takviminde yer alan Üç Aylar ve kandil tarihleri…