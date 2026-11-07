ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk kandil ne zaman?
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları için takvim araştırmaları hız kazandı. Üç Aylar'ın başlamasını bekleyen vatandaşlar, kandil gecelerinin ve Ramazan ayının hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. İbadetlerini bu özel döneme göre planlamak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 dini günler takvimini inceliyor. Recep ayının ilk günü, Regaip Kandili ve Şaban ayının başlangıcı da en çok merak edilen tarihler arasında bulunuyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün idrak edilecek? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2026 Üç Aylar takvimi ve önemli dini günlerin tarihleri…
Müslümanlar için manevi değeri büyük olan Üç Aylar'ın yaklaşmasıyla birlikte gözler dini günler takvimine çevrildi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönemde ibadetlerini artırmak ve kandil gecelerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, önemli tarihleri öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvim doğrultusunda özellikle Recep ayının ne zaman başlayacağı, Regaip Kandili'nin hangi güne denk geleceği ve Ramazan ayının başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlıyor, ilk kandil hangi tarihte? Recep, Şaban ve Ramazan ayları hangi gün başlayacak? İşte 2026 dini günler takviminde yer alan Üç Aylar ve kandil tarihleri…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.
- Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi
- Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı
- Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba
- Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026-2027
Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı
Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar
Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı