Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet 2026 2027 takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri
Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 2027 dini günler takvimi sonrasında, üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu. Recep, Şaban ve Ramazan gibi mübarek ayları içinde barındıran üç aylar, bu yıl yine bolluk ve bereket içinde geçecek. İlk kandil olan Regaip Kandili ise Recep ayı içerisinde yer alıyor. Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan üç ayların ne zaman başlayacağı tüm islam camiası tarafından merak ediliyor. Peki Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, 2026 2027 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri
İslam dini açısından Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan günler büyük önem taşıyor ve bu zaman dilimi üç aylar olarak adlandırılıyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandili’nin yanı sıra bin yıldan hayırlı olan gece Kadir gecesini de içinde barındıran üç aylar Ramazan Bayramı’nın başlaması ile son buluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının girmesiyle başlıyor. Mübarek üç ayların ilk günü olan 10 Aralık Perşembe gecesi aynı zamanda yılın ilk kandili olan Regaip Kandili olarak idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2026-2027 dönemindeki önemli dini günler şöyle:
RECEP AYI BAŞLANGICI: 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
ŞABAN AYI BAŞLANGICI: 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak.
RAMAZAN AYI BAŞLANGICI: 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak ve ilk oruç tutulacak.
KADİR GECESİ: 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Recep ayıyla başlayacak olan üç aylar, Şaban ayının ardından Ramazan ayıyla devam edecek. 2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Ramazan Bayramı ise 9 Mart 2027 tarihinde kutlanacak.