Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet 2026 2027 takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri

İslam dini açısından Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan günler büyük önem taşıyor ve bu zaman dilimi üç aylar olarak adlandırılıyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandili’nin yanı sıra bin yıldan hayırlı olan gece Kadir gecesini de içinde barındıran üç aylar Ramazan Bayramı’nın başlaması ile son buluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman?