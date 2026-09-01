Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 2027 MEB Ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında alınmaya başlanıyor. Her il ve ilçede başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Bu sebepten dolayı başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması ya da MEB'in resmi internet sitesindeki duyurularının takip edilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda sonuçların ilan zamanı ilçe ve branş bazında değişiklik göstermektedir.