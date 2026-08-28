UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan dorukta. Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının eşleşmeleri bugün belli olacak. Monako'da yapılacak kura sonrası organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri netlik kazanacak. Kura saati ve canlı yayın kanalı yanı sıra siyah-beyazlıların torbası ve olası rakipleri futbolseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri…
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris’i eleyen Beşiktaş, adını lig aşamasına yazdırdı. Bu gelişme sonrası gözler lig aşaması kura çekimine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile siyah-beyazlıların rakipleri netleşecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve kurada yer alacağı torba merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte detaylar…
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2026 Cuma bugün gerçekleştirilecek.
Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kura UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.
BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri 28 Ağustos Cuma bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.
Siyah-beyazlılar, kura çekimine 4. torbadan katılacak. 4. torbada ayrıca Hoffenheim, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, Ararat Armenia, OFI, Lilleström ve Levski Sofia bulunuyor.
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR VE BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
AVRUPA LİGİ TORBALARI
1. TORBA
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBA
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht