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        Haberler Bilgi UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!

        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!

        UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan dorukta. Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının eşleşmeleri bugün belli olacak. Monako'da yapılacak kura sonrası organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri netlik kazanacak. Kura saati ve canlı yayın kanalı yanı sıra siyah-beyazlıların torbası ve olası rakipleri futbolseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris’i eleyen Beşiktaş, adını lig aşamasına yazdırdı. Bu gelişme sonrası gözler lig aşaması kura çekimine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile siyah-beyazlıların rakipleri netleşecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve kurada yer alacağı torba merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte detaylar…

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        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2026 Cuma bugün gerçekleştirilecek.

        Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

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        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Kura UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

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        BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA?

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri 28 Ağustos Cuma bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.

        Siyah-beyazlılar, kura çekimine 4. torbadan katılacak. 4. torbada ayrıca Hoffenheim, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, Ararat Armenia, OFI, Lilleström ve Levski Sofia bulunuyor.

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        İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR VE BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        AVRUPA LİGİ TORBALARI

        1. TORBA

        Bayer Leverkusen

        Benfica

        Juventus

        Milan

        Lyon

        AZ Alkmaar

        Olympiakos

        Real Sociedad

        Marsilya

        6

        2. TORBA

        Ferencvaros

        Viktoria Plzen

        Union SG

        Dinamo Zagreb

        Salzburg

        Celtic

        Sparta Prag

        Rennes

        Anderlecht

        7

        3. TORBA

        Sturm Graz

        Lech Poznan

        Crystal Palace

        Bournemouth

        Sunderland

        Celje

        J. Bialystok

        Omonia

        Celta Vigo

        8

        4. TORBA

        Hoffenheim

        Beşiktaş

        Torreense

        Hapoel Be'er Sheva

        NEC

        Ararat Armenia

        OFI

        Lilleström

        Levski Sofia

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