UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris’i eleyen Beşiktaş, adını lig aşamasına yazdırdı. Bu gelişme sonrası gözler lig aşaması kura çekimine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile siyah-beyazlıların rakipleri netleşecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve kurada yer alacağı torba merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte detaylar…