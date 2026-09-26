UEFA ULUSLAR LİGİ C GRUBU MAÇI: İngiltere-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

İspanya'da savunmada değişiklik bekleniyor

İspanya'da ise Pedro Porro'nun sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor. İspanyol basınından AS'ın haberine göre, sağ bek pozisyonu için Eric García ilk aday olarak öne çıkarken, Marc Pubill de alternatif seçenekler arasında bulunuyor.

Orta sahada Rodri ve Fabián Ruiz'in önemli roller üstlenmesi beklenirken, Pedri'nin ilk 11'de yer alıp almayacağı maç öncesi takip edilen başlıklardan biri oldu. Hücum hattında ise Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, İspanya'nın öne çıkan kozları arasında gösteriliyor.