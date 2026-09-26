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        Haberler Bilgi UEFA ULUSLAR LİGİ C GRUBU MAÇI: İngiltere-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA ULUSLAR LİGİ C GRUBU MAÇI: İngiltere-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        İngiltere ile İspanya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için heyecan dorukta. A Ligi 3. Grup mücadelesinde son dünya şampiyonu İspanya, deplasmanda İngiltere karşısına çıkacak. Futbolseverler, iki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği kritik maçın yayın saati ve hangi kanaldan ekranlara geleceği bilgilerini araştırıyor. Peki, İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar Ligi’nde futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere - İspanya karşılaşması için hazırlıklar sürüyor. A Ligi 3. Grup’ta oynanacak mücadelede İngiltere, sahasında İspanya’yı konuk edecek. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan maç öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgileri ve takımların son durumu araştırılıyor. Peki, İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar…

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        İNGİLTERE-İSPANYA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Uluslar Ligi’nde oynanacak İngiltere - İspanya karşılaşması, 26 Eylül Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

        Wembley Stadyumu’nda oynanacak mücadelede düdük, İtalyan hakem Davide Massa tarafından çalınacak.

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        İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        UEFA Uluslar Ligi’nde oynanacak İngiltere - İspanya karşılaşması, A Haber ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen yayınlanacak.

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        İngiltere'de kadroda dikkat çeken eksikler

        İngiltere, İspanya karşılaşması öncesinde sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento ve Kobbie Mainoo, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine James Garner ve Morgan Gibbs-White takıma dahil edildi.

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        İspanya'da savunmada değişiklik bekleniyor

        İspanya'da ise Pedro Porro'nun sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor. İspanyol basınından AS'ın haberine göre, sağ bek pozisyonu için Eric García ilk aday olarak öne çıkarken, Marc Pubill de alternatif seçenekler arasında bulunuyor.

        Orta sahada Rodri ve Fabián Ruiz'in önemli roller üstlenmesi beklenirken, Pedri'nin ilk 11'de yer alıp almayacağı maç öncesi takip edilen başlıklardan biri oldu. Hücum hattında ise Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, İspanya'nın öne çıkan kozları arasında gösteriliyor.

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        #İngiltere
        #İspanya
        #UEFA
        #uluslar ligi
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