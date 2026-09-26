ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye-İtalya karşılaşması öncesinde maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Fransa mücadelesinin ardından hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlıların İtalya karşısında vereceği mücadele, milli takım takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri merak edilirken, taraftarlar maçla ilgili tüm gelişmeleri yakından izliyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…
A Milli Futbol Takımı’nın İtalya ile oynayacağı mücadele öncesinde karşılaşmaya dair ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde öne çıkıyor. Fransa maçının ardından hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken, milli takım taraftarları da maçın programını ve yayın detaylarını araştırıyor. Türkiye-İtalya karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan takip edilebileceği merak konusu oldu. İşte milli maç öncesinde tüm önemli bilgiler…
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile İtalya arasındaki kritik mücadele, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Bursa’da bulunan Atatürk Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-İtalya karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşacağı mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı’nın eylül ve ekim döneminde oynayacağı 4 karşılaşmanın başlama saatleri belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, bu süreçteki tüm maçlarına TSİ 21.45’te çıkacak. Millilerin programı şu şekilde:
25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)