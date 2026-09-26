Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye-İtalya karşılaşması öncesinde maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Fransa mücadelesinin ardından hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlıların İtalya karşısında vereceği mücadele, milli takım takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri merak edilirken, taraftarlar maçla ilgili tüm gelişmeleri yakından izliyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Milli Futbol Takımı’nın İtalya ile oynayacağı mücadele öncesinde karşılaşmaya dair ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde öne çıkıyor. Fransa maçının ardından hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken, milli takım taraftarları da maçın programını ve yayın detaylarını araştırıyor. Türkiye-İtalya karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan takip edilebileceği merak konusu oldu. İşte milli maç öncesinde tüm önemli bilgiler…

        2

        TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye ile İtalya arasındaki kritik mücadele, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Bursa’da bulunan Atatürk Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak.

        3

        TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-İtalya karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşacağı mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

        4

        TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        A Milli Futbol Takımı’nın eylül ve ekim döneminde oynayacağı 4 karşılaşmanın başlama saatleri belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, bu süreçteki tüm maçlarına TSİ 21.45’te çıkacak. Millilerin programı şu şekilde:

        25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)

        28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)

        2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)

        5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #milli maç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Balık mutfağımızı neden terk etti?