ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı’nın İtalya ile oynayacağı mücadele öncesinde karşılaşmaya dair ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde öne çıkıyor. Fransa maçının ardından hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken, milli takım taraftarları da maçın programını ve yayın detaylarını araştırıyor. Türkiye-İtalya karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan takip edilebileceği merak konusu oldu. İşte milli maç öncesinde tüm önemli bilgiler…