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        Haberler Bilgi Uncharted: Kayıp Miras konusu ve oyuncuları: Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu nedir, oyuncuları kimleri ne zaman çekildi?

        Uncharted: Kayıp Miras konusu ve oyuncuları: Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu nedir, oyuncuları kimleri ne zaman çekildi?

        PlayStation dünyasının en dikkat çeken oyun serilerinden biri olan Uncharted, sinema uyarlaması Uncharted: Kayıp Miras ile izleyici karşısına çıkıyor. 29 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanacak olan film, aksiyon sahneleri ve macera dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Ruben Fleischer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, genç hazine avcısı Nathan Drake'in gizemlerle dolu bir serüvenini anlatıyor. Tom Holland ve Mark Wahlberg'in başrollerini paylaştığı film, kayıp bir mirasın izini süren karakterlerin karşılaştığı tehlikeleri ve heyecan dolu yolculuğu ekranlara taşıyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte filme ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 20:53 Güncelleme:
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        PlayStation’ın efsaneleşen oyun serisinden sinemaya taşınan Uncharted: Kayıp Miras, macera severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 29 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak olan film, genç hazine avcısı Nathan Drake’in gizemli bir keşif yolculuğuna adım atmasını konu alıyor. Ruben Fleischer’ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, aksiyon, keşif ve sürprizlerle dolu bir hikâye izleyicileri bekliyor. Tom Holland ve Mark Wahlberg’in başrollerinde yer aldığı film, kayıp bir hazinenin peşindeki heyecan dolu mücadeleyi beyaz perdeden ekranlara taşıyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filminin hikâyesi nedir, oyuncuları kimlerden oluşuyor? İşte filme dair tüm merak edilenler...

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        UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Uncharted: Kayıp Miras, PlayStation’un sevilen aksiyon-macera oyunu serisinden uyarlanan ve Nathan Drake’in gençlik yıllarına odaklanan bir yapım. Film, zeki ve cesur Nathan Drake’in (Tom Holland) hikayesini anlatıyor. Nathan, deneyimli hazine avcısı Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından, Ferdinand Magellan’a ait olduğu söylenen ve 500 yıl önce Moncada Hanedanı tarafından kaybedilen efsanevi bir serveti bulmak için işe alınır.

        Başlangıçta basit bir soygun gibi görünen bu görev, kısa sürede tehlikeli bir yarışa dönüşür. Nathan ve Sully, hazineyi ele geçirmek isteyen acımasız Santiago Moncada (Antonio Banderas) ile karşı karşıya gelir. İpuçlarını çözerek dünyanın en eski gizemlerinden birini aydınlatmaya çalışan ikili, sadece 5 milyar dolarlık bir hazineyi değil, aynı zamanda Nathan’ın uzun süredir kayıp olan kardeşini bulma şansını da elde etmeye çalışır.

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        UNCHARTED: KAYIP MİRAS OYUNCULARI KİMLER?

        Tom Holland – Nathan Drake

        Mark Wahlberg – Victor "Sully" Sullivan

        Antonio Banderas – Santiago Moncada

        Sophia Ali – Chloe Frazer

        Tati Gabrielle – Jo Braddock

        Rudy Pankow – Genç Sam Drake

        Steven Waddington

        Alana Boden

        Pilou Asbæk

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        #Uncharted: Kayıp Miras
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