ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR MU? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama! Üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi 3 yıla mı düşecek, ne zaman?

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI DÜŞECEK, 4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİ KISALACAK MI?

Lisans eğitiminin süresine ilişkin yürütülen çalışmanın ayrıntılarını da paylaşan Özvar, Avrupa'da lisans eğitiminin ortalama 3 yıl sürdüğünü, mimarlık ve mühendislik gibi bazı alanlarda ise özel yetkinlik kazandırılması amacıyla 3+2 modelinin uygulandığını söyledi.

Türkiye'de de lisans programlarının 180 kredi üzerinden 3 yılda tamamlanabileceğini dile getiren Özvar, üniversitelerin yaklaşık bir yıldır bu konuda hazırlandığını belirtti.

Özvar, mevcut eğitim süresinin gençlerin iş hayatına atılma yaşını ileriye taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortaöğretimde bir gencimiz için 4+4+4 ile 12 senelik zorunlu eğitimimiz var. 4 yıl da lisans eğitimiyle 16 yıl resmî eğitim kurumlarının içinde geçen süre. Erkek öğrenci ise askerlik, staj ve iş aramayla hayata atılma yaşı 26-27'lere geliyor."