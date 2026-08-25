ÜNİVERSITE E-KAYIT EKRANI 2026-2027: Üniversite e-kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

DOĞRULAMA İŞLEMİNİ EKSİKSİZ TAMAMLAYIN

Doğrulama işlemi için, e-posta adresinize gelen iletideki kodu ve cep telefonunuza gelen kısa mesajdaki kodu ilgili ekranlara yazmanız gerekir.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra hizmeti tekrar açınız...

Eğer iletişim bilgilerinizi daha önce tanımladı ve doğrulanmış hale getirdiyseniz, bu uyarı mesajı görünmeyecektir. Lütfen bir sonraki aşamaya geçiniz.

Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz.

Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır.

ÜNİVERSİTE KAYIT FORMU

Hizmete girdiğinizde eğer kayıt yapmanıza engel bir durum yoksa kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Bu aşamada ekrandaki bilgileri dikkatle okuyunuz ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise, sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladı iseniz aşağıda bulunan alanlara “EVET” yazdıktan sonra “Başvur” düğmesine basarak işleminizi tamamlayınız.

Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.