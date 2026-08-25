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        Haberler Bilgi Yaşam ÜNİVERSITE E-KAYIT EKRANI 2026-2027: Üniversite e-kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

        ÜNİVERSITE E-KAYIT EKRANI 2026-2027: Üniversite e-kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 730 bin 854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Merakla beklenen üniversite kayıt dönemi de 24 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla başladı. Öğrenciler, kayıt işlemlerini elektronik ve yüz yüze tamamlayabilecek. e-Kayıtlar e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki elektronik üniversite kayıtları ne zaman bitecek, üniversite e-kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2026-2027 Üniversite e-kayıt ekranı ve gerekli evrak listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için üniversite kayıt dönemi başladı. Yüz yüze ve elektronik kayıtlar ÖSYM tarafından açıklanan tarihler arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacakken, kayıt için gerekli belgeler üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. Peki, üniversite e-kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler neler? Elektronik üniversite kayıtları ne zaman bitecek? İşte, 2026-2027 Üniversite e-kayıt ekranı…

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        2026-2027 ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026-YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri, 24 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başladı.

        Yüz yüze üniversite kayıtları 28 Ağustos 2026 Cuma günü, elektronik kayıtlar ise 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü sona erecek.

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        ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

        e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasına tıklayarak "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabilirler.

        Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

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        Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

        Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

        Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

        ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Üniversite kayıtlarında istenecek belgeler üniversiteye ve programa göre değişiklik gösterebilir. Adayların kayıt işlemi öncesinde yerleştirildikleri üniversitenin duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

        Kayıt sırasında adaylardan genel olarak kimlik belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi ve üniversitenin talep ettiği diğer belgeler istenebiliyor. Elektronik kayıt yapacak adayların ise işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlaması mümkün olacak.

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        E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT GİRİŞİ

        Üniversite E-Kayıt işlemleri için öncelikle şu adımları takip ederek başlayınız;

        1) e-Devlet Kapısı

        http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısına tıklayınız.

        2) Kimlik Doğrulama Sistemi

        Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olununuz.

        3) Kimlik Doğrulama Yöntemi

        Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

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        E-KAYIT EKRANINA ULAŞIN

        e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.

        Kullanmanız gereken hizmetin adı “Üniversite E-Kayıt” hizmetidir.
        Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra,

        “e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” bağlantısına tıklayarak veya,

        Site İçi Arama kutusuna “E-Kayıt” yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Üniversite EKayıt” bağlantısına tıklayarak veya, Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yokuniversite-ekayit yazarak ulaşabilirsiniz.

        İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN

        Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Kapısı profilinizdeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir.

        Eğer daha önce iletişim bilgilerinizi doğrulamadı iseniz, yandaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. “Bilgilerimi Şimdi Güncelle” düğmesine basarak e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi sisteme giriniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek her ikisini de doğrulanmış hale getiriniz.

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        DOĞRULAMA İŞLEMİNİ EKSİKSİZ TAMAMLAYIN

        Doğrulama işlemi için, e-posta adresinize gelen iletideki kodu ve cep telefonunuza gelen kısa mesajdaki kodu ilgili ekranlara yazmanız gerekir.

        Bu işlemleri tamamladıktan sonra hizmeti tekrar açınız...

        Eğer iletişim bilgilerinizi daha önce tanımladı ve doğrulanmış hale getirdiyseniz, bu uyarı mesajı görünmeyecektir. Lütfen bir sonraki aşamaya geçiniz.

        Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz.

        Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır.

        ÜNİVERSİTE KAYIT FORMU

        Hizmete girdiğinizde eğer kayıt yapmanıza engel bir durum yoksa kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Bu aşamada ekrandaki bilgileri dikkatle okuyunuz ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise, sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladı iseniz aşağıda bulunan alanlara “EVET” yazdıktan sonra “Başvur” düğmesine basarak işleminizi tamamlayınız.

        Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

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        BELGE GÖRÜNTÜLEME

        Başvurunuzu tamamladığınızda bu ekranda barkodlu elektronik kayıt belgenizi görüntüleyeceksiniz.

        Burada “Dosyayı İndir” bağlantısını kullanarak dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

        Belgenizin çıktısını almak için tarayıcınızda bulunan “Yazdır” komutunu kullanmayınız.

        Çıktı almak için önce belgeyi bilgisayarınıza indiriniz, ardından inen dosyayı açarak yazdırınız.

        İpucu: Eğer belgenizi yazdırma imkanınız yok ise barkod numarasını ve T.C. Kimlik Numaranızı, belgeyi vereceğiniz kuruma iletmeniz yeterlidir. Barkod numaranızı ve T.C. Kimlik Numaranızı ilettiğiniz kişiler “Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama” hizmetini kullanarak, belgenin bir kopyasını alabilir ve geçerliliğini kontrol edebilirler.

        KAYIT BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

        Kayıt İşlemi Tamamlandıktan Sonra Hizmete Tekrar Girildiğinde;

        Kayıt olduktan sonra hizmete tekrar girdiğinizde yerleştirme ve kayıt bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

        Kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgenize “Üniversite E-Kayıt Belge Sorgulama” hizmetinden erişebilirsiniz.

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        BARKODLU E-KAYIT BELGESİ DOĞRULAMA

        Bu bölüm oluşturulan barkodlu belgeyi teslim alan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır. Kendinize ait belgeler için bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.

        e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan belgeler, üzerlerinde bulunan barkodlar sayesinde kontrol edilebilir, sahte ve tahrifat yapılmış belgeler kolaylıkla ayırt edilebilir.

        Belgelerin kontrolü iki şekilde yapılmaktadır. “Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama” hizmetini kullanarak, ilgili belgenin barkod numarası ve belge sahibinin T.C. Kimlik Numarası girilerek,

        -VEYA-

        Google Play, Apple AppStore veya Windows Phone Store uygulama marketlerinden indirilebilen “e-Devlet Barkodlu Belge Doğrulama” uygulaması kurulduktan sonra, sayfanın altında bulunan karekod okutularak, ilgili belgenin orijinali görüntülenebilmektedir.

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        #üniversite e-kayıt
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        #Üniversite e-kayıtları
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