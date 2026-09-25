GÖZLER ÖSYM SON DAKİKA DUYURUSUNDA! 2026 YKS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. İlk yerleştirme sürecinde hiçbir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında üniversitelerin boş kalan kontenjanları için tercih listesi oluşturdu. Akabinde ise gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, bir programa yerleşip yerleşmediklerini ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanacak? İşte ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…
2026 YKS ek tercih sonuçları, üniversiteye yerleşmek isteyen binlerce aday tarafından bekleniyor. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, 17 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'de sona eren ek tercih sürecinde başvurularını tamamladı. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin yapacağı sonuç duyurusuna çevrilmiş durumda. Adaylar, tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşip yerleşemediklerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM sonuç ekranı ne zaman açılacak? İşte üniversite ek yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası …
2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla ÖSYM, YKS ek tercih sonuçlarını henüz açıklamadı.
2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru da yapılmadı.
Geçtiğimiz sene ek tercihler 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, ek yerleştirme sonuçları ise 6 Ekim 2025 tarihinde açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının Eylül ayının son haftasında veya Ekim ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirildikleri üniversite ve bölümleri öğrenebilecek.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri, ÖSYM'nin sonuç duyurusuyla netleşecek. Adayların kayıt işlemleri için yerleştirildikleri üniversitelerin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.