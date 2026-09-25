GÖZLER ÖSYM SON DAKİKA DUYURUSUNDA! 2026 YKS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.