Üsküdar Belediye başkan vekili kim oldu? Üsküdar Belediye başkan vekili hangi partiden? Bugün yapılacak seçim öncesinde başta belirtilen sorunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz Cumartesi günü yapılacak olan seçim oturumuna Yeni Parti ve CHP delegelerinin 1 üye hariç katılmadı. Bu nedenle salt çoğunluk sağlanmadı ve oturum yapılamadı. Peki, Üsküdar Belediye başkan vekili kim oldu, hangi partiden? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...