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        Haberler Bilgi Üsküdar Belediye başkan vekili kim oldu? İlk tur bitti! Üsküdar Belediye başkan vekili hangi partiden?

        Üsküdar Belediye başkan vekili kim oldu? İlk tur bitti! Üsküdar Belediye başkan vekili hangi partiden?

        Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanması üzerine Üsküdar Belediye Meclis'i başkan vekili seçimi için toplanıyor. İlk seçim iptal edilmiş seçim için yapılan ikinci oturumda ise salt çoğunluk sağlanamamıştı. Peki, Üsküdar Belediye başkan vekili kim oldu? Üsküdar Belediye başkan vekili hangi partiden? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ve seçim oturumunda ilk tur oylamanın sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Üsküdar Belediye başkan vekili kim oldu? Üsküdar Belediye başkan vekili hangi partiden? Bugün yapılacak seçim öncesinde başta belirtilen sorunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz Cumartesi günü yapılacak olan seçim oturumuna Yeni Parti ve CHP delegelerinin 1 üye hariç katılmadı. Bu nedenle salt çoğunluk sağlanmadı ve oturum yapılamadı. Peki, Üsküdar Belediye başkan vekili kim oldu, hangi partiden? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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        ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KİM?

        Üsküdar Belediye Başkan vekili henüz belli olmadı. Belediye Başkan vekilinin kim olup olmayacağının bugün saat 09.00'da başlayan seçim oturumu sonrasında belli olması bekeleniyor.

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        ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HANGİ PARTİDEN?

        Üsküdar Belediye Başkan vekili henüz belli olmadığı için belediye başkan vekilinin hangi partiden olacağı seçim sonrası belli olacak.

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        İLK TUR SONUÇLARI

        İlk turda seçimde 42 meclis üyesi oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Her iki gruptan da birer oy için itiraz kullanıldı.

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        #Başkan vekili
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