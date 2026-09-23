Venüs retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşk, para ve ilişkilerde geçmiş yeniden gündemde! İşte 2026 Venüs retrosunun burçlara etkileri
2026 Venüs retrosu 3 Ekim'de Akrep burcunda başlayacak, 25 Ekim'de Terazi burcuna geri dönecek ve 13 Kasım'da sona erecek. Aşk, ilişkiler, para ve özdeğer konularında geçmişin yeniden değerlendirilmesi ve dengelerin sorgulanması öne çıkacak. Retro sürecinde 12 burç için farklı ilişki, finans ve sosyal hayat temaları gündeme gelirken, geçmişten gelen bazı konuların yeniden ele alınması bekleniyor. İşte Venüs retrosunun tarihleri ve burçlara etkileri…
2026 yılının tek Venüs retrosu için geri sayım başladı. 3 Ekim'de Akrep burcunda başlayacak olan Venüs retrosu, 25 Ekim'de Terazi burcuna geçerek devam edecek ve 13 Kasım'da sona erecek. Yaklaşık 41 gün sürecek bu süreçte astrolojik yorumlara göre ilişkiler, finansal konular, özdeğer ve geçmişten gelen meseleler yeniden gündeme gelebilecek. Venüs retrosunun Koç'tan Balık'a kadar tüm burçlar üzerindeki etkisi ise farklı alanlarda kendini gösterecek. İşte, 2026 Venüs retrosu burçlara etkileri…
2026 VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Astroloji takvimine göre 2026 Venüs retrosu, 3 Ekim 2026'da Akrep burcunda başlayacak ve yaklaşık 41 gün sürecek. Venüs, 25 Ekim'de Terazi burcuna geri dönecek ve 14 Kasım 2026'da düz hareketine geçerek retro sürecini tamamlayacak.
Retronun önemli tarihleri ise şöyle:
10 Eylül 2026: Venüs Akrep burcuna girerek retro öncesi gölge döneme başlayacak.
3 Ekim 2026: Venüs, Akrep burcunda retro hareketine başlayacak.
25 Ekim 2026: Venüs, Akrep'ten Terazi burcuna geri dönecek.
14 Kasım 2026: Venüs, Terazi burcunda düz hareketine geçecek.
2026 VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ
2026 Venüs retrosu, 3 Ekim'de Akrep burcunda başlayıp 25 Ekim'de Terazi'ye geri dönecek ve 13 Kasım'da sona erecek. Astrolojik yorumlara göre bu süreçte aşk, ilişkiler, para, özdeğer ve kişisel tercihler yeniden değerlendirilebilir. Venüs'ün retro hareketi her burçta farklı bir yaşam alanını öne çıkarırken geçmişten gelen ilişki ve maddi konuların yeniden gündeme gelmesi de mümkün görülüyor.
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
Venüs retrosunun Akrep ayağı Koç burçları için ortak maddi kaynaklar, borçlar, krediler, miras ve partnerle paylaşılan finansal konuları öne çıkarabilir. Özellikle ilişkilerde güven, bağlılık ve paylaşım dengesi daha fazla sorgulanabilir. Geçmişte çözüme kavuşmamış bir maddi mesele yeniden gündeme gelebilir.
Venüs'ün 25 Ekim'de Terazi'ye geçmesiyle birlikte ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar daha belirgin hale gelebilir. Koçlar bu dönemde ilişkilerinde ne verdikleri ve karşılığında ne aldıkları üzerine yeniden düşünebilir. Geçmişten bir kişinin veya yarım kalmış bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesi de astrolojik açıdan mümkün görülüyor.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
Venüs, Boğa burcunun yönetici gezegeni olduğu için retro süreci bu burç açısından ilişkiler ve kişisel değerler konusunda daha görünür bir sorgulama yaratabilir. İkili ilişkilerde beklentiler, bağlılık ve karşılıklı sorumluluklar yeniden değerlendirilebilir.
Akrep döneminde partnerliklerde daha derin konuların açılması beklenirken, Venüs'ün Terazi'ye dönüşüyle birlikte günlük yaşam, çalışma düzeni ve iş ortamındaki ilişkiler öne çıkabilir. Eski bir iş bağlantısı yeniden kurulabilir veya daha önce çözülemeyen bir çalışma konusu tekrar masaya gelebilir.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
İkizler için Venüs retrosunun ilk bölümü günlük çalışma düzeni, iş ortamı ve yaşam alışkanlıkları üzerinde yeniden düşünme ihtiyacını artırabilir. Daha önce önemsenmeyen bir iş ilişkisi veya çalışma koşulu tekrar gündeme gelebilir.
25 Ekim'den sonra aşk hayatı, hobiler, yaratıcılık ve sosyal yaşam daha fazla dikkat çekebilir. Geçmişte yarım bırakılan bir hobiye dönmek, eski bir flörtle yeniden iletişim kurmak ya da romantik ilişkilerde beklentileri gözden geçirmek mümkün olabilir. Bu dönemde duygusal kararları aceleye getirmemek önem kazanabilir.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ
Venüs retrosunun Akrep ayağı Yengeç burçlarında aşk, romantik ilişkiler, çocuklar, hobiler ve yaratıcı uğraşları öne çıkarabilir. Geçmişte yaşanmış bir ilişkinin duygusal etkileri yeniden hatırlanabilir. Yarım kalmış bir aşk hikayesi veya ifade edilmemiş duygular tekrar gündeme gelebilir.
Venüs'ün Terazi'ye geri dönmesiyle birlikte ev, aile, taşınma ve yaşam alanına ilişkin konular daha fazla önem kazanabilir. Aile içinde daha önce konuşulmuş bir mesele yeniden ele alınabilir. Ev veya gayrimenkulle ilgili kararlar alınırken geçmişte gözden kaçan ayrıntıların yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilir.
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN
Aslanlar için Venüs retrosunun Akrep bölümünde ev, aile, taşınma, gayrimenkul ve geçmişten gelen aile meseleleri öne çıkabilir. Aile bireyleriyle ilişkilerde uzun süredir konuşulmayan konular yeniden gündeme gelebilir. Yaşam alanında değişiklik yapma isteği de geçmiş kararların yeniden değerlendirilmesiyle birlikte ortaya çıkabilir.
25 Ekim'den itibaren Venüs'ün Terazi'ye geçmesi iletişim, kardeşler, yakın çevre ve kısa seyahatlerle ilgili konuları hareketlendirebilir. Eski bir arkadaşla yeniden iletişim kurulması veya geçmişte yarım kalmış bir konuşmanın tamamlanması mümkün olabilir.
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK
Venüs retrosunun ilk aşaması Başak burçları için yakın çevre, kardeşler, iletişim, eğitim ve sözleşmelerle ilgili konuları gündeme getirebilir. Daha önce yanlış anlaşılma yaşanan bir konu tekrar konuşulabilir. Eski bir arkadaşlık veya iletişim bağlantısı yeniden kurulabilir.
Venüs'ün Terazi burcuna geri dönmesiyle birlikte para, kazanç, harcamalar ve kişisel değerler ön plana çıkabilir. Başaklar bu süreçte neye gerçekten değer verdiklerini ve maddi kaynaklarını nasıl kullandıklarını yeniden değerlendirebilir. Geçmişte yapılan bir harcama veya finansal karar tekrar gündeme gelebilir.
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ
Venüs retrosunun son bölümü doğrudan Terazi burcunu ilgilendiriyor. Venüs'ün yönetici gezegeni olduğu Teraziler için bu süreç kişisel imaj, ilişkiler, özdeğer ve maddi konularda kapsamlı bir değerlendirme dönemi yaratabilir. İlişkilerde beklentiler ile gerçekler arasındaki fark daha görünür hale gelebilir.
Finansal tarafta gelir, harcama ve sahip olunan değerler yeniden ele alınabilir. Geçmişte alınmış bir kararın sonuçları değerlendirilirken, kişisel görünüm veya yaşam tarzıyla ilgili bazı tercihler de sorgulanabilir. Retro sona erdikten sonra hangi kararların kalıcı hale getirileceği daha net görülebilir.
AKREP VE YÜKSELEN AKREP
Venüs retrosunun başlangıç noktası Akrep olduğu için bu burçlar sürecin en belirgin temalarından birini yaşayabilir. 3 Ekim'de Akrep'te başlayan retro, kişisel ilişkiler, duygusal beklentiler, özdeğer ve kişinin kendisini nasıl ortaya koyduğu konusunda sorgulamaları artırabilir.
İlişkilerde güven, kıskançlık, bağlılık ve kontrol gibi konular daha görünür hale gelebilir. Geçmişte üzeri kapatılmış bir mesele yeniden açılabilir. 25 Ekim'den sonra Venüs'ün Terazi'ye dönmesiyle birlikte daha geri planda kalan duygular ve kapanmamış ilişkisel meseleler üzerinde düşünme süreci devam edebilir.
YAY VE YÜKSELEN YAY
Yay burçlarında Venüs retrosunun Akrep ayağı daha çok iç dünyaya, bilinçaltına ve geçmişte bırakıldığı düşünülen duygusal konulara işaret ediyor. Geçmiş ilişkiler, gizli kalmış duygular veya kişinin kendisine itiraf etmekte zorlandığı bazı beklentiler yeniden gündeme gelebilir.
Terazi döneminde ise sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları daha fazla önem kazanabilir. Eski arkadaşlarla yeniden iletişim kurulması veya daha önce uzaklaşılan bir sosyal çevreyle yolların kesişmesi mümkün olabilir. Yaylar bu dönemde kimlerle aynı hedefleri paylaştıklarını da yeniden değerlendirebilir.
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK
Venüs retrosunun Akrep bölümünde Oğlakların sosyal çevresi, arkadaşlıkları, grup ilişkileri ve gelecek hedefleri öne çıkabilir. Uzun süredir görüşülmeyen bir arkadaşla yeniden iletişim kurulması veya eski bir sosyal çevrenin yeniden gündeme gelmesi mümkün olabilir.
25 Ekim'den itibaren kariyer, toplum önündeki imaj ve iş hayatındaki ilişkiler daha fazla dikkat çekebilir. Geçmişte değerlendirilmiş bir iş fırsatı veya eski bir profesyonel bağlantı tekrar gündeme gelebilir. Oğlaklar bu dönemde kariyer hedeflerinin kendi değerleriyle ne kadar örtüştüğünü sorgulayabilir.
KOVA VE YÜKSELEN KOVA
Kova burçlarında Venüs retrosunun ilk aşaması kariyer, statü, yöneticiler ve toplum önündeki görünümle ilgili konuları gündeme taşıyabilir. Geçmişte yaşanan bir iş ilişkisi veya daha önce değerlendirilmiş bir kariyer fırsatı yeniden ortaya çıkabilir.
Venüs'ün Terazi'ye geçmesiyle birlikte eğitim, akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantıları, seyahatler ve hukuki konular ön plana çıkabilir. Daha önce yarım bırakılmış bir eğitim veya plan yeniden değerlendirilebilir. Kova burçları bu dönemde geleceğe ilişkin büyük kararlarını mevcut değerleriyle karşılaştırabilir.
BALIK VE YÜKSELEN BALIK
Venüs retrosunun Akrep ayağı Balıklar için eğitim, akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantıları, seyahatler ve inançlarla ilgili konuları öne çıkarabilir. Geçmişte ertelenmiş bir eğitim planı veya tamamlanmamış bir süreç yeniden gündeme gelebilir.
25 Ekim'de Venüs'ün Terazi'ye dönmesiyle birlikte ortak para, borç, kredi, miras ve finansal paylaşımlar daha görünür hale gelebilir. Partner veya aileyle paylaşılan maddi konularda eski kararlar yeniden değerlendirilebilir. Balıklar bu süreçte maddi ve duygusal açıdan hangi konularda daha fazla güven ve dengeye ihtiyaç duyduklarını sorgulayabilir.