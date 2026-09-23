Venüs retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşk, para ve ilişkilerde geçmiş yeniden gündemde! İşte 2026 Venüs retrosunun burçlara etkileri

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Venüs, Boğa burcunun yönetici gezegeni olduğu için retro süreci bu burç açısından ilişkiler ve kişisel değerler konusunda daha görünür bir sorgulama yaratabilir. İkili ilişkilerde beklentiler, bağlılık ve karşılıklı sorumluluklar yeniden değerlendirilebilir.

Akrep döneminde partnerliklerde daha derin konuların açılması beklenirken, Venüs'ün Terazi'ye dönüşüyle birlikte günlük yaşam, çalışma düzeni ve iş ortamındaki ilişkiler öne çıkabilir. Eski bir iş bağlantısı yeniden kurulabilir veya daha önce çözülemeyen bir çalışma konusu tekrar masaya gelebilir.