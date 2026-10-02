VENÜS RETROSU TARİHİ 2026 | Venüs retrosu ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, burçları nasıl etkileyecek? İşte 2026 Venüs retrosu burçlara etkileri

VENÜS RETROSU HANGİ BURÇTA?

Venüs retrosu Akrep burcunda başlayacak ve Terazi burcuna geri dönecek.

3 Ekim'de Akrep burcunda retroya başlayacak olan Venüs, 25 Ekim'de Terazi burcuna dönecek ve 13 Kasım'a kadar retro hareketini burada sürdürecek. Bu nedenle 2026 Venüs retrosu, astrolojik yorumlarda hem Akrep hem de Terazi temaları üzerinden değerlendiriliyor.

Astrolojik yorumlarda Akrep burcundaki dönem; duygusal yoğunluk, güven, yakınlık ve ilişkilerdeki güç dengeleri ile ilişkilendiriliyor. Venüs'ün Terazi'ye dönmesiyle ise ilişkilerde denge, eşitlik, adalet ve karşılıklılık gibi temaların öne çıkabileceği belirtiliyor.