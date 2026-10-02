VENÜS RETROSU TARİHİ 2026 | Venüs retrosu ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, burçları nasıl etkileyecek? İşte 2026 Venüs retrosu burçlara etkileri
2026 Venüs retrosu için geri sayım başladı. Astrolojide aşk, ilişkiler, para, güzellik ve kişisel değerlerle ilişkilendirilen Venüs'ün retro hareketi yaklaşırken, bu dönemin etkileri ve burçlara yansımaları merak ediliyor. Astrolojik yorumlara göre Venüs retrosu, geçmiş ilişkilerin ve duyguların yeniden değerlendirilmesi, ilişkilerde beklentilerin gözden geçirilmesi ve maddi konuların yeniden ele alınması gibi başlıklarla ilişkilendiriliyor. Venüs'ün Akrep burcunda başlayıp 25 Ekim'de Terazi burcuna geri döneceği 2026 Venüs retrosu, yaklaşık altı hafta sürecek. Peki Venüs retrosu ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve burçlara nasıl yansıyacak? İşte 2026 Venüs retrosu tarihi, etkileri ve burçlara göre yorumları...
Gökyüzünde dikkat çeken dönemlerden biri daha kapıda. Astrolojide aşk, ilişkiler, güzellik, para ve değerlerle ilişkilendirilen Venüs, ekim ayında retro hareketine geçiyor. Yaklaşık 6 hafta sürecek bu dönem, astrolojik yorumlarda özellikle aşk hayatı, ilişkiler ve maddi konular üzerinden değerlendiriliyor. Venüs retrosunun burçlara etkileri de bu dönemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki Venüs retrosu ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve burçları nasıl etkileyecek? İşte 2026 Venüs retrosu tarihi, etkileri ve burçlara göre yorumları...
VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 Venüs retrosu 3 Ekim’de başlayacak ve 13 Kasım'da sona erecek. Ancak Türkiye saatiyle Venüs'ün yeniden ileri harekete geçişi 14 Kasım'ın ilk saatlerine denk geliyor.
Venüs'ün retro öncesi gölge dönemi 31 Ağustos'ta başladı. Retro sonrası gölge dönemi ise 15 Aralık'ta tamamlanacak. Bu nedenle astrolojik yorumlarda Venüs retrosunun etkileri yalnızca 3 Ekim-13 Kasım tarihleriyle sınırlı değerlendirilmeyebiliyor.
VENÜS RETROSU HANGİ BURÇTA?
Venüs retrosu Akrep burcunda başlayacak ve Terazi burcuna geri dönecek.
3 Ekim'de Akrep burcunda retroya başlayacak olan Venüs, 25 Ekim'de Terazi burcuna dönecek ve 13 Kasım'a kadar retro hareketini burada sürdürecek. Bu nedenle 2026 Venüs retrosu, astrolojik yorumlarda hem Akrep hem de Terazi temaları üzerinden değerlendiriliyor.
Astrolojik yorumlarda Akrep burcundaki dönem; duygusal yoğunluk, güven, yakınlık ve ilişkilerdeki güç dengeleri ile ilişkilendiriliyor. Venüs'ün Terazi'ye dönmesiyle ise ilişkilerde denge, eşitlik, adalet ve karşılıklılık gibi temaların öne çıkabileceği belirtiliyor.
VENÜS RETROSU AŞK HAYATINI NASIL ETKİLEYECEK?
Venüs retrosu denildiğinde akla ilk olarak aşk ve ilişkiler geliyor. Astrolojide Venüs'ün ilişkilerle bağlantılı kabul edilmesi nedeniyle bu dönem, mevcut ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi ve geçmişten gelen konuların tekrar gündeme alınmasıyla ilişkilendiriliyor.
Astrologlara göre özellikle geçmişte tamamlanmamış ilişkiler, eski sevgililerle ilgili duygular ve ilişkilerde daha önce konuşulmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir.
VENÜS RETROSUNDA ESKİ SEVGİLİLER GERİ DÖNER Mİ?
Venüs retrosuyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de “Eski sevgilim geri dönecek mi?” sorusu.
Astrolojik yorumlarda bu dönem, geçmiş ilişkilerin ve eski duyguların yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle bazı astrologlar bu dönemde geçmişten kişilerin yeniden iletişime geçebileceğini veya eski ilişkilerle ilgili konuların tekrar gündeme gelebileceğini söylüyor.
VENÜS RETROSUNDA EVLİLİK YAPILIR MI?
Astrolojide Venüs; aşk, uyum, güzellik ve ilişkilerle bağlantılı görüldüğü için bazı astrologlar Venüs retrosu sırasında evlilik gibi uzun vadeli ilişki kararlarında acele edilmemesini öneriyor. Aynı şekilde yeni bir ilişkiye başlamak veya ilişkide büyük kararlar almak konusunda da temkinli olunması gerektiğini savunan astrolojik yaklaşımlar bulunuyor.
VENÜS RETROSUNDA PARA KONULARINA DİKKAT!
Venüs yalnızca aşk ve ilişkilerle değil, astrolojide para, maddi değerler ve harcama alışkanlıklarıyla da ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Venüs retrosu döneminde finansal kararların yeniden gözden geçirilmesi astrologların sıkça değindiği başlıklardan biri.
Özellikle büyük harcamalar, lüks tüketim ve uzun vadeli maddi kararlar konusunda daha dikkatli olunması gerektiği yönünde astrolojik yorumlar yapılıyor. Bunun yanında bütçe düzenlemek, harcama alışkanlıklarını gözden geçirmek ve kişinin neye gerçekten değer verdiğini sorgulamak bu dönemin temaları arasında gösteriliyor.
2026 VENÜS RETROSUNDA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Venüs retrosunun tüm burçlarda aynı şekilde hissedileceği söylenmiyor. Astrolojik yorumlara göre özellikle Boğa, Terazi, Akrep ve Koç burçları ilişkiler, değerler ve maddi konular açısından daha fazla sorgulama yaşayabilir.
Koç: İlişkilerde güven, bağlılık ve ortak maddi konular gündeme gelebilir.
Boğa: İkili ilişkilerde geçmiş meseleleri yeniden değerlendirme ihtiyacı doğabilir.
İkizler: Günlük yaşam, iş ortamı ve kişisel alışkanlıklar üzerinde düşünme öne çıkabilir.
Yengeç: Aşk hayatı, yaratıcılık ve geçmişten kalan duygular gündeme gelebilir.
Aslan: Aile, ev ve özel hayatla ilgili değerler yeniden sorgulanabilir.
Başak: Para, harcamalar ve kişinin kendine biçtiği değer öne çıkabilir.
Terazi: İlişkilerde denge, sınırlar ve karşılıklılık daha fazla önem kazanabilir.
Akrep: Duygusal bağlar, güven ve kişisel dönüşüm konuları öne çıkabilir.
Yay: Geçmişte kalan bazı konular iç dünyada yeniden değerlendirilebilir.
Oğlak: Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde bazı dengeler sorgulanabilir.
Kova: Kariyer, hedefler ve toplum önündeki imajla ilgili değerlendirmeler yapılabilir.
Balık: Eğitim, uzaklar, inançlar ve gelecek planları konusunda yeni bir bakış açısı oluşabilir.
Burçlara yönelik bu değerlendirmeler astrolojik yorum kapsamındadır ve kişisel doğum haritasına göre farklılık gösterebilir.