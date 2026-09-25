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        Haberler Bilgi VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitim yardımlarına başvurmak isteyen öğrenciler için yeni dönem takvimi araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin yararlanabildiği VGM bursları için başvuru tarihleri, başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, başvurular hangi tarihler arasında, nereden yapılacak? İşte başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılında VGM tarafından sağlanacak burs ve eğitim destekleri için başvuru süreci öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Eğitim masraflarına katkı sağlamak isteyen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklayacağı başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Yeni dönemde burs imkanından yararlanmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve işlemlerin hangi kanallar üzerinden yapılacağını araştırıyor. İşte 2026-2027 VGM burs başvurularına ilişkin merak edilen tarihler ve detaylar...

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        VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine yönelik sağlayacağı eğitim yardımı için başvuru takvimini duyurdu.

        Açıklanan takvime göre VGM ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 Salı günü başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler başvurularını, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.

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        VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilmektedir.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

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        VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

        Alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmektedir.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

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        #VGM
        #Vakıflar Genel Müdürlüğü
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