Yanardağı delmeden içini gördüler: 23 istasyonun 11 yıllık kaydı yetti

DALGALARIN YOLUNU DEĞİŞTİREN BÖLGE

Kilit ipucu, ana bacanın yanında sismik dalgaların beklenenden farklı davrandığı bir noktaydı. Yazarların hesabına göre bu bölge yaklaşık 1 ile 1,5 kilometre genişliğinde ve iki kilometre kadar derinde. Modele göre burada sıcak, tuz bakımından aşırı yoğun ve metal taşıyabilen bir su, bir tür salamura, birikiyor olmalı. Ama bu ölçülmüş bir sonuç değil, dalgaların davranışından çıkarılan bir tahmin. Araştırmacılar bunu, malzemeler katılaşıp eski volkanik sistemlerde bugün işletilen yataklara dönüşmeden önceki hâliyle, oluşum hâlindeki olası bir maden yatağı örneği olarak okuyor.

Bu tür elementler yüzeye birkaç kilometre uzaklıkta, sıcak ve tuzlu magmatik akışkanların içinde çözünmüş hâlde yol alabiliyor. Ama onları yakalamak kolay değil. Kalın kaya katmanlarının altında gizli kalıyor, üstelik yanardağın son derece zorlu ortamında bulunuyorlar.

SONDAJ YAPMADAN BU NASIL BAŞARILDI?

Yöntemin adı pasif sismik tomografi. Ekip yeni bir sarsıntı yaratmadı. Bunun yerine, 1996 ile 2007 arasında yanardağın çevresine kurulmuş 23 izleme istasyonunun kaydettiği depremlerden yararlandı. Yer altından geçen binlerce dalga, içinden geçtiği malzemeye göre hızını değiştirir. Araştırmacılar bu hız farklarından yola çıkarak yüzeyin altının üç boyutlu bir haritasını çıkardı ve böylece erimiş magmayı katı kayadan ve akışkanla dolmuş bölgelerden ayırt edebildi.

Ortaya karmaşık bir iç yapı çıktı. Harita, ana bacanın altında katı bir volkanik çekirdek gösterdi. Yüzeye daha yakında ise jeotermal akışkanların değiştirdiği bir kil katmanı belirledi. Elde edilen modeller yanardağın iç mimarisi üzerine daha önce yapılmış çalışmalarla örtüştü. Bu da ulaşılması zor bölgeleri incelemek için yöntemin işe yaradığını gösteriyor. Soufrière Hills, en son 2013'te püsküren bir sistem.