Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran Cumartesi İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına saatler kala öğrenciler ve veliler toplu taşımanın ücret tarifesini gündemine aldı. İstanbul'da sınava katılacak adaylar, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'ın ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini sorguluyor. Sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak öğrenciler ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek. Peki 13 Haziran Cumartesi günü LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, hangi araçlar bedava olacak? İşte 13 Haziran 2026 Cumartesi LGS günü toplu taşıma durumu...
13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli ulaşım düzenlemelerine odaklandı. Sınav merkezlerine zamanında ulaşmak isteyen adaylar toplu taşıma uygulamalarını araştırıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde sınav günü için özel ulaşım planlamaları yapıldı. Özellikle İETT, metro, metrobüs ve Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yarın LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran Cumartesi İETT, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? İşte detaylar...
LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak LGS sınavında öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ulaşabilmesi için çeşitli ulaşım düzenlemeleri hayata geçiriliyor. İstanbul'da sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri belirtiliyor.
İETT, METRO VE METROBÜS BEDAVA MI?
İBB konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "13 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na " girecek adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek." ifadeleri yer aldı.
ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO üzerinden yapılan açıklamada;
"EGO Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.
Bu kapsamda, öğrencilerimizin sınav yerlerine ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 18 EGO otobüsü güzergâhında toplam 32 ilave servis planlanmıştır. (Ek-1)
Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili kararı doğrultusunda, sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, sınav günü EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistem toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecektir." ifadeleri kullanıldı
MUĞLA
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler ile sınav görevlilerine ulaşım desteği sağlayacak.
Eğitime verdiği destekleri sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS’ye katılacak öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Sınav görevlileri de aynı uygulamadan yararlanabilecek.
Uygulama kapsamında, MUTTAŞ’a ait resmi plakalı toplu taşıma araçları (havalimanı seferleri hariç) mevcut güzergâh ve saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Öğrenciler ve sınav görevlileri, sınava giriş belgelerini veya görevli belgelerini araç şoförlerine göstermeleri halinde saat 07.00 ile 15.00 arasında ücretsiz seyahat edebilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile öğrencilerin sınav günü ulaşım kaynaklı stres yaşamalarının önüne geçilmesi ve sınav merkezlerine güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor.
GAZİANTEP
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında öğrenciler için toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne ait GAZİRAY, tramvay ve turuncu otobüs hatları sınav günü ücretsiz hizmet verecek. Öğrenciler, Gaziantep Kart ile yapacakları binişlerde saat 15.00’a kadar ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.Uygulamayla öğrencilerin sınav merkezlerine güvenli, rahat ve zamanında ulaşmalarının sağlanması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS sınavlarının düzenleneceği günlerde öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmeleri için ücretsiz ulaşım kararı aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 20-21 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Sınava girecek öğrenciler, velileri ve sınavlarda görev alacak personel, sınav giriş veya görev belgelerini göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Uygulama kapsamında Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından işletilen resmi plakalı otobüs ve minibüsler, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen toplu taşıma otobüsleri ile Antray ve Nostalji Tramvayı ücretsiz hizmet verecek.
ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Ücretsiz ulaşım uygulamasından öncelikli olarak sınava girecek öğrenciler yararlanabilecek. Uygulamanın detaylarına göre öğrencilerin sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Bazı şehirlerde sınav görevlileri de görev belgeleriyle ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilecek.