ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS sınavlarının düzenleneceği günlerde öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmeleri için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 20-21 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Sınava girecek öğrenciler, velileri ve sınavlarda görev alacak personel, sınav giriş veya görev belgelerini göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Uygulama kapsamında Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından işletilen resmi plakalı otobüs ve minibüsler, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen toplu taşıma otobüsleri ile Antray ve Nostalji Tramvayı ücretsiz hizmet verecek.