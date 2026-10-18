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        Haberler Bilgi Yarın okullar tatil mi? Yalova, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da okullar açık mı, tatil mi? İşte detaylar

        Yarın okullar tatil mi? Yalova, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da okullar açık mı, tatil mi? İşte detaylar

        Yarın okullar tatil mi? Yalova, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da okullar açık mı, tatil mi? Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü yaşanan yağışlar sonrası Yalova, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da okulların tatil edilmesi sonrasında Pazartesi yani yarın okula gidecek öğrenciler merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki izin kararları il valilikleri tarafından alınıyor. Merak edenler için başta belirtilen soruların cevabını haberimizde derledik. Peki, Yarın okullar tatil mi? Yalova, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da okullar açık mı, tatil mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        1

        Geçtiğimiz 14 Ekim Çarşamba günü başlayan yağış sonrası 15 ve 16 Ekim'de Yalova, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da okullar tatil edildi. Yarın okula gidecek öğrenciler ise merak içerisinde yarın da okulların tatil olup olmayacağını merak edip araştırıyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? Yalova, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da okullar açık mı, tatil mi? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        2

        İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul'da yarın okulların tatil oluşuyla ilgili herahngi resmi bir karar alınmadı. Olası bir karar halinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        3

        YALOVA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Yalova'da yarın okullar tatil olmayacak. Eğitime ara verilmesiyle ilgili herhangi bir karar alınması halinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        4

        KOCAELİ'NDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kocaeli'nde yarın okullar tatil olmasıyla ilgili Kocaeli Valiliği tarafından herhangi bir karar alınmadı. Olası bir karar alınması halinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        #tatil
        #İstanbu
        #kocaeli
        #sakarya
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