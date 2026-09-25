Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 25 Eylül 2026 Cuma okul var mı?
Şanlıurfa'da 24 Eylül Perşembe günü eğitime ara verilmesine neden olan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler 25 Eylül Cuma gününe çevrildi. Öğrenci ve velilerin beklediği eğitim-öğretim kararı Valilik tarafından duyuruldu. Peki, Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? İşte, Şanlıurfa Valiliği açıklaması…
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tedbir amacıyla il genelindeki eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime bir gün ara verildi. 25 Eylül Cuma günü için alınan karar ise Valilik tarafından açıklandı. Peki, 25 Eylül 2026 Cuma okul var mı? İşte, Şanlıurfa’da okulların durumu hakkında merak edilenler…
ŞANLIURFA'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildi. Depremin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'daki eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN EĞİTİM-ÖĞRETİM AÇIKLAMASI
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, deprem nedeniyle il genelindeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 24 Eylül Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.
ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şanlıurfa'da 25 Eylül 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime devam edilecek. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem sonrası yapılan değerlendirmelerin ardından cuma günü için yeni bir tatil kararı alınmadığını duyurdu.
25 EYLÜL CUMA ŞANLIURFA'DA OKUL VAR MI?
25 Eylül Cuma günü Şanlıurfa'da okullar açık olacak. Valilik tarafından cuma günü için yeni bir tatil kararı açıklanmadığından kent genelinde eğitim ve öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek.