Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tedbir amacıyla il genelindeki eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime bir gün ara verildi. 25 Eylül Cuma günü için alınan karar ise Valilik tarafından açıklandı. Peki, 25 Eylül 2026 Cuma okul var mı? İşte, Şanlıurfa’da okulların durumu hakkında merak edilenler…