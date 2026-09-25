Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 25 Eylül 2026 Cuma okul var mı?

        Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 25 Eylül 2026 Cuma okul var mı?

        Şanlıurfa'da 24 Eylül Perşembe günü eğitime ara verilmesine neden olan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler 25 Eylül Cuma gününe çevrildi. Öğrenci ve velilerin beklediği eğitim-öğretim kararı Valilik tarafından duyuruldu. Peki, Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? İşte, Şanlıurfa Valiliği açıklaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 01:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tedbir amacıyla il genelindeki eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime bir gün ara verildi. 25 Eylül Cuma günü için alınan karar ise Valilik tarafından açıklandı. Peki, 25 Eylül 2026 Cuma okul var mı? İşte, Şanlıurfa’da okulların durumu hakkında merak edilenler…

        2

        ŞANLIURFA'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül Perşembe günü saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildi. Depremin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'daki eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.

        3

        ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN EĞİTİM-ÖĞRETİM AÇIKLAMASI

        Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, deprem nedeniyle il genelindeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 24 Eylül Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

        4

        ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Şanlıurfa'da 25 Eylül 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime devam edilecek. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem sonrası yapılan değerlendirmelerin ardından cuma günü için yeni bir tatil kararı alınmadığını duyurdu.

        5

        25 EYLÜL CUMA ŞANLIURFA'DA OKUL VAR MI?

        25 Eylül Cuma günü Şanlıurfa'da okullar açık olacak. Valilik tarafından cuma günü için yeni bir tatil kararı açıklanmadığından kent genelinde eğitim ve öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tatil
        #okul
        #MEB
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik
        Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Organları ters doğmuştu! Tıp tarihine geçti
        Organları ters doğmuştu! Tıp tarihine geçti
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi