YARIN SATIŞTA! A101 ALDIN ALDIN 24 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU: Bu Perşembe A101 markette neler indirimde? Mekanik Klavye, Boyun Masaj Aleti, Stand Mikser...

A101’in yeni haftaya özel hazırladığı Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin erişimine açıldı. 24 Eylül Perşembe günü raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler arasında teknoloji, mutfak, ev yaşam ve kişisel ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek bulunuyor. Bu haftanın kataloğunda televizyon, küçük ev aletleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, boyun masaj aleti, mekanik klavye, stand mikser ile kedi ve köpek mamaları gibi farklı kategorilerden ürünler öne çıkıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler, A101’in yeni indirimli ürün listesini araştırıyor. İşte 24 Eylül A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan ürünler...