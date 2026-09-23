YARIN SATIŞTA! A101 ALDIN ALDIN 24 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU: Bu Perşembe A101 markette neler indirimde? Mekanik Klavye, Boyun Masaj Aleti, Stand Mikser...
A101'in 24 Eylül Perşembe günü satışa çıkacak Aldın Aldın aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Bu hafta mağazalarda yerini alacak indirimli ürünler arasında elektronik ürünlerden ev ihtiyaçlarına, evcil hayvan ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Televizyon, küçük ev aletleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, boyun masaj aleti, kedi ve köpek mamaları, mekanik klavye ile stand mikser gibi ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 24 Eylül Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu...
A101’in yeni haftaya özel hazırladığı Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin erişimine açıldı. 24 Eylül Perşembe günü raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler arasında teknoloji, mutfak, ev yaşam ve kişisel ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek bulunuyor. Bu haftanın kataloğunda televizyon, küçük ev aletleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, boyun masaj aleti, mekanik klavye, stand mikser ile kedi ve köpek mamaları gibi farklı kategorilerden ürünler öne çıkıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler, A101’in yeni indirimli ürün listesini araştırıyor. İşte 24 Eylül A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan ürünler...
A101 ALDIN ALDIN 24 EYLÜL PERŞEMBE KATALOĞU
ONVO 55" Frameless 4K Ultra HD Google QLED TV (55VQ90): ₺21.799
SAMSUNG 58" 4K Ultra HD Smart TV (58CU7000): ₺31.999
ONVO 50" Frameless Ultra HD QLED TV (50VQ90): ₺18.499
Fobem 32" HD Ready Whale OS 10 LED TV (FM32EW3000F): ₺8.499
SAMSUNG 50" 4K Ultra HD Smart LED TV (50CU7000): ₺23.999
Taks 10.000 mAh Powerbank: ₺599
Taks USB-C Mikrofonlu Kulak İçi Kablolu Kulaklık: ₺149
Taks USB-A - USB-C Hızlı Şarj Kablosu: ₺99,50
Taks 30 W PD USB-C Hızlı Şarj Aleti: ₺349
Taks TWS Bluetooth Kulaklık: ₺599
Taks USB-C - USB-C 60 W PD Hızlı Şarj Kablosu: ₺99,50
Taks USB-C - Lightning 27 W Hızlı Şarj Kablosu: ₺129
Taks 20 W PD USB-C Hızlı Şarj Aleti: ₺279
GamePower Eva 5 60m Red Switch Mekanik Klavye: ₺1.299
GamePower Force RGB Kablosuz Oyun Kolu: ₺1.499
GamePower Kyojin 12.800 DPI Gaming RGB Mouse: ₺499
GamePower Fujin Siyah 7.1 Surround RGB Gaming Kulaklık: ₺1.399
Piranha+ Yüksek Güçlü Turbo Üfleyici (PCW-7917): ₺1.399
Aforce Alkalin Renkli Kalem Pil: ₺99,50
16" Takım Çantası: ₺249
Metal Jet Rüzgar Çakmağı: ₺34,50
Flavel FLV 810 CM Çamaşır Makinesi (8 kg / 1000 Devir): ₺17.999
Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi: ₺15.999
SEG CMI 10112150 D 10 KG Çamaşır Makinesi (1200 Devir): ₺20.999
SEG NF4831 No-Frost Buzdolabı (451 L Net Hacim): ₺27.999
English Home CX002C Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: ₺4.599
Pierre Cardin Stand Mikser: ₺4.399
Sinbo SCM-9041 Filtre Kahve Makinesi: ₺1.599
Schaefer Çaykeyfi Çay Makinesi: ₺1.599
Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti: ₺1.099
Pierre Cardin Epilasyon Seti: ₺699
Aprilla ABS-1023 Dijital Banyo Baskülü: ₺349
Kiwi KK-3340 Su Isıtıcı (Kettle): ₺999
Pierre Cardin Saç Düzleştirici: ₺599
English Home Şarjlı Dikey Süpürge: ₺4.999
Kiwi KMX-3620 El Mikseri: ₺999
Sinbo SCO 5065 Tekli Elektrikli Ocak: ₺599
iFFALCON 65" U65A UHD Google TV: ₺30.999
iFFALCON 32" S55A FHD QLED TV: ₺10.499
Volta VT7 PRO Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: ₺179.990
Volta VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: ₺24.990
Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet: ₺33.990
Opal Yemek Tabağı / Çorba Kasesi / Tatlı Tabağı: ₺64,50 (Adet)
Tava ve Sahan Seti: ₺649
Termal Çantalı Çelik Saklama Kabı Seti 3'lü: ₺899
LAV Desenli Meşrubat Bardağı: ₺59,50
LAV Hestia Cam Kupa 2'li: ₺89,50
Mini Sütlük: ₺229
Mini Tencere: ₺279
Kalpli Cam Pipet 4+1: ₺79,50
Kase Seti 5'li: ₺99,50
Ahşap Saplı Metal Sunumluk 2'li: ₺299
Çok Amaçlı Kase: ₺199
Paşabahçe Borcam Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam: ₺249
Paşabahçe Borcam Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam: ₺299
Basmalı Rende: ₺329
Cam Mini Saklama Kabı: ₺25
Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi: ₺139
Prizma Organizatör Set 2'li: ₺149
Cam Kulplu Bardak / Sürahi: ₺49,50
Sürahi: ₺139
Süzgeçli Demlik: ₺149
Hasırcı Sepet Çeşitleri Karma 3'lü: ₺349
3 Katlı Organizatör: ₺79,50
Challenge Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 kg: ₺1.299
King Somonlu / Yetişkin Kedi Maması 1.2 kg: ₺149
Köpek Ödül Kemiği Çeşitleri: ₺129
Dost Pet Bisküvi Kuru Mama: ₺22
Felix Super Premium Kedi Maması 1.2 kg: ₺499
Felix Super Premium Kuzu Kuru Mama 3 kg: ₺1.299
Kedi ve Köpek Sıvı / Yaş Ödül Mamaları: ₺18 ile ₺109 arası
Friskies Yaş Kedi Mamaları: ₺18 - ₺83,50
Whiskas Yaş Kedi Mamaları: ₺20 - ₺67,50
Felix Yaş Kedi Maması Çeşitleri (4x85g / Tekli): ₺20 - ₺65
Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu 10 L: ₺225
Fileli Evcil Hayvan Taşıma Çantası: ₺999
Evcil Hayvan Su Çeşmesi: ₺449
Işıklı Plastik Kedi Top Oyuncağı 2'li: ₺115
Oynar Kuyruklu Fare Oyuncak: ₺79,50
Kristal Yumak 3'lü / Flora Yumak 3'lü: ₺139
Gonca Bebek Yumak 3'lü: ₺139
Kartopu Yumuşak Yumak 3'lü: ₺199
Tek Kişilik Yatak Alezi: ₺299 / Çift Kişilik Yatak Alezi: ₺399
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: ₺299 / Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: ₺399
English Home Tüylü Paspas: ₺449
English Home Yüz Havlusu: ₺125 / Banyo Havlusu: ₺229
Koltuk Örtüsü: ₺249
Kadın / Erkek Desenli Çorap: ₺69,50
Erkek Çocuk Boxer 2'li: ₺109
Kadın / Erkek Spor Havlu Çorap 3'lü: ₺95
Evdemo 2 Kapaklı Erzak / Kiler Dolabı: ₺5.999
Yapışkanlı Metal Ev Aksesuarları: ₺119
Katlı Sabunluk / Lavabo Süzgeci: ₺34,50
Pedallı Çöp Kovası: ₺249
Çamaşır Selesi: ₺229
Çok Amaçlı Sepet: ₺84,50
Deterjan Kutusu: ₺74,50
Banyo Seti 5'li: ₺299
Plastik Askı 6'lı: ₺59,50
Palet Takı Seti: ₺129
Oyuncak Gösteri Araçları: ₺189
Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Robot: ₺529
Parmak Kukla Hikaye Kitapları: ₺199
Oyuncak Mega Temizlik Seti: ₺499
Oyuncak İnşaat / İş Makineleri: ₺299
Slime 140 g: ₺50
Piknik Sepeti / Çay Seti / Hamburger Seti: ₺179
Oyuncak Kalpli Dudak Makyaj Seti: ₺159
Çift Renkli Araba Yolu: ₺399
Oyuncak Meyve Kesme Seti: ₺79
Oyuncak Mini İş Araçları 12'li: ₺349
Oyuncak Çekıbırak Tır: ₺229
Oyuncak DC Büyük Figürler (~30 cm): ₺749
Dinozor Figürleri: ₺299
Oyuncak Farklı Figürler Seti: ₺329
Oyuncak Aile ve Mutfak Seti: ₺219
Oyuncak Yedek Poşetli Motosiklet: ₺159
Oyuncak Kurmalı Su Oyuncağı: ₺99,50
Oyuncak Prenses Oyun Evi: ₺439
Oyuncak İnşaat Araçları: ₺179
Oyuncak Havuzda Dönüşen Arabalar: ₺159
Lisanslı Puzzle: ₺99,50
Dondurma / Kahvaltı Hamur Seti: ₺169
Etiketli Süper Boyama Kitabı: ₺44,50
Ahşap Balık Tutma Puzzle: ₺129
Silinebilir Motor Gelişimi Etkinlik Kitabı: ₺149
Torku Doğal Yoğurt 3 kg: ₺475
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 1250 g: ₺99,50
Eker / Fibers Aromalı Yoğurt Çeşitleri 150 g: ₺27,50
Danone Yüksek Proteinli Yoğurt 150 g: ₺27,50
Altınkılınç Kefir / Maya Kefir Çeşitleri 330 ml: ₺35 - ₺55
Yöremce Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 g: ₺249
Pekpeynir Çeçil Peyniri 200 g: ₺149,90
Fizyopoint Dondurulmuş Mantarlı / Sebzeli Makarna 400 g: ₺199,50
Peket Peynirli / Ispanaklı Dondurulmuş Rulo Börek 500 g: ₺109,00
Gedik Dondurulmuş Piliç Schnitzel 1000 g: ₺139,00
Superfresh Dondurulmuş Patates Kroketi 450 g: ₺79,50
Superfresh Dondurulmuş Soğan Halkası 450 g: ₺79,50
Erpiliç Dondurulmuş Göğüs Piliç Kanat 1000 g: ₺209,00
Lezita Dondurulmuş Piliç Nugget 1000 g: ₺169,50
Baştacı Dondurulmuş Dana Yaprak Döner 250 g: ₺199,50
Torku Çifte Kavrulmuş Tahin 1 kg: ₺239
Kellogg's Coco Pops Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği Ekonomik Boy 1200 g: ₺189,50
Torku Helva Sade / Kakaolu 350 g: ₺79,50
Lezita Piliç Kokteyl Sosis 500 g: ₺109,50
Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 75 g: ₺25,50
Banvit Piliç Büfe Salam 450 g: ₺79,50
KLAR Vücut Spreyi 160 ml: ₺149,50
KLAR El Kremi 75 ml: ₺59,50
Marmara Oda Spreyi 500 ml: ₺129,50
Marmara Kolonya 150 ml: ₺59,50
Marmara Çubuklu Oda Kokusu 100 ml: ₺129,50
Elidor Hindistan Cevizi Yağı Sıvı Saç Kremi 190 ml: ₺179,50
Marmara Aseton Oje Temizleyici 150 ml: ₺59,50
Thalia Sabun 100 g: ₺59,50