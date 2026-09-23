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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! A101 ALDIN ALDIN 24 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU: Bu Perşembe A101 markette neler indirimde? Mekanik Klavye, Boyun Masaj Aleti, Stand Mikser...

        YARIN SATIŞTA! A101 ALDIN ALDIN 24 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU: Bu Perşembe A101 markette neler indirimde? Mekanik Klavye, Boyun Masaj Aleti, Stand Mikser...

        A101'in 24 Eylül Perşembe günü satışa çıkacak Aldın Aldın aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Bu hafta mağazalarda yerini alacak indirimli ürünler arasında elektronik ürünlerden ev ihtiyaçlarına, evcil hayvan ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Televizyon, küçük ev aletleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, boyun masaj aleti, kedi ve köpek mamaları, mekanik klavye ile stand mikser gibi ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 24 Eylül Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in yeni haftaya özel hazırladığı Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin erişimine açıldı. 24 Eylül Perşembe günü raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler arasında teknoloji, mutfak, ev yaşam ve kişisel ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek bulunuyor. Bu haftanın kataloğunda televizyon, küçük ev aletleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, boyun masaj aleti, mekanik klavye, stand mikser ile kedi ve köpek mamaları gibi farklı kategorilerden ürünler öne çıkıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler, A101’in yeni indirimli ürün listesini araştırıyor. İşte 24 Eylül A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

        2

        A101 ALDIN ALDIN 24 EYLÜL PERŞEMBE KATALOĞU

        ONVO 55" Frameless 4K Ultra HD Google QLED TV (55VQ90): ₺21.799

        SAMSUNG 58" 4K Ultra HD Smart TV (58CU7000): ₺31.999

        ONVO 50" Frameless Ultra HD QLED TV (50VQ90): ₺18.499

        Fobem 32" HD Ready Whale OS 10 LED TV (FM32EW3000F): ₺8.499

        SAMSUNG 50" 4K Ultra HD Smart LED TV (50CU7000): ₺23.999

        3

        Taks 10.000 mAh Powerbank: ₺599

        Taks USB-C Mikrofonlu Kulak İçi Kablolu Kulaklık: ₺149

        Taks USB-A - USB-C Hızlı Şarj Kablosu: ₺99,50

        Taks 30 W PD USB-C Hızlı Şarj Aleti: ₺349

        Taks TWS Bluetooth Kulaklık: ₺599

        Taks USB-C - USB-C 60 W PD Hızlı Şarj Kablosu: ₺99,50

        Taks USB-C - Lightning 27 W Hızlı Şarj Kablosu: ₺129

        Taks 20 W PD USB-C Hızlı Şarj Aleti: ₺279

        GamePower Eva 5 60m Red Switch Mekanik Klavye: ₺1.299

        GamePower Force RGB Kablosuz Oyun Kolu: ₺1.499

        GamePower Kyojin 12.800 DPI Gaming RGB Mouse: ₺499

        GamePower Fujin Siyah 7.1 Surround RGB Gaming Kulaklık: ₺1.399

        Piranha+ Yüksek Güçlü Turbo Üfleyici (PCW-7917): ₺1.399

        Aforce Alkalin Renkli Kalem Pil: ₺99,50

        16" Takım Çantası: ₺249

        Metal Jet Rüzgar Çakmağı: ₺34,50

        4

        Flavel FLV 810 CM Çamaşır Makinesi (8 kg / 1000 Devir): ₺17.999

        Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi: ₺15.999

        SEG CMI 10112150 D 10 KG Çamaşır Makinesi (1200 Devir): ₺20.999

        SEG NF4831 No-Frost Buzdolabı (451 L Net Hacim): ₺27.999

        5

        English Home CX002C Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: ₺4.599

        Pierre Cardin Stand Mikser: ₺4.399

        Sinbo SCM-9041 Filtre Kahve Makinesi: ₺1.599

        Schaefer Çaykeyfi Çay Makinesi: ₺1.599

        Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti: ₺1.099

        Pierre Cardin Epilasyon Seti: ₺699

        Aprilla ABS-1023 Dijital Banyo Baskülü: ₺349

        Kiwi KK-3340 Su Isıtıcı (Kettle): ₺999

        Pierre Cardin Saç Düzleştirici: ₺599

        English Home Şarjlı Dikey Süpürge: ₺4.999

        Kiwi KMX-3620 El Mikseri: ₺999

        Sinbo SCO 5065 Tekli Elektrikli Ocak: ₺599

        6

        iFFALCON 65" U65A UHD Google TV: ₺30.999

        iFFALCON 32" S55A FHD QLED TV: ₺10.499

        7

        Volta VT7 PRO Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: ₺179.990

        Volta VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: ₺24.990

        Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet: ₺33.990

        8

        Opal Yemek Tabağı / Çorba Kasesi / Tatlı Tabağı: ₺64,50 (Adet)

        Tava ve Sahan Seti: ₺649

        Termal Çantalı Çelik Saklama Kabı Seti 3'lü: ₺899

        LAV Desenli Meşrubat Bardağı: ₺59,50

        LAV Hestia Cam Kupa 2'li: ₺89,50

        Mini Sütlük: ₺229

        Mini Tencere: ₺279

        Kalpli Cam Pipet 4+1: ₺79,50

        Kase Seti 5'li: ₺99,50

        Ahşap Saplı Metal Sunumluk 2'li: ₺299

        Çok Amaçlı Kase: ₺199

        Paşabahçe Borcam Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam: ₺249

        Paşabahçe Borcam Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam: ₺299

        Basmalı Rende: ₺329

        Cam Mini Saklama Kabı: ₺25

        Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi: ₺139

        Prizma Organizatör Set 2'li: ₺149

        Cam Kulplu Bardak / Sürahi: ₺49,50

        Sürahi: ₺139

        Süzgeçli Demlik: ₺149

        Hasırcı Sepet Çeşitleri Karma 3'lü: ₺349

        3 Katlı Organizatör: ₺79,50

        9

        Challenge Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 kg: ₺1.299

        King Somonlu / Yetişkin Kedi Maması 1.2 kg: ₺149

        Köpek Ödül Kemiği Çeşitleri: ₺129

        Dost Pet Bisküvi Kuru Mama: ₺22

        Felix Super Premium Kedi Maması 1.2 kg: ₺499

        Felix Super Premium Kuzu Kuru Mama 3 kg: ₺1.299

        Kedi ve Köpek Sıvı / Yaş Ödül Mamaları: ₺18 ile ₺109 arası

        Friskies Yaş Kedi Mamaları: ₺18 - ₺83,50

        Whiskas Yaş Kedi Mamaları: ₺20 - ₺67,50

        Felix Yaş Kedi Maması Çeşitleri (4x85g / Tekli): ₺20 - ₺65

        Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu 10 L: ₺225

        Fileli Evcil Hayvan Taşıma Çantası: ₺999

        Evcil Hayvan Su Çeşmesi: ₺449

        Işıklı Plastik Kedi Top Oyuncağı 2'li: ₺115

        Oynar Kuyruklu Fare Oyuncak: ₺79,50

        10

        Kristal Yumak 3'lü / Flora Yumak 3'lü: ₺139

        Gonca Bebek Yumak 3'lü: ₺139

        Kartopu Yumuşak Yumak 3'lü: ₺199

        Tek Kişilik Yatak Alezi: ₺299 / Çift Kişilik Yatak Alezi: ₺399

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: ₺299 / Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: ₺399

        English Home Tüylü Paspas: ₺449

        English Home Yüz Havlusu: ₺125 / Banyo Havlusu: ₺229

        Koltuk Örtüsü: ₺249

        Kadın / Erkek Desenli Çorap: ₺69,50

        Erkek Çocuk Boxer 2'li: ₺109

        Kadın / Erkek Spor Havlu Çorap 3'lü: ₺95

        Evdemo 2 Kapaklı Erzak / Kiler Dolabı: ₺5.999

        Yapışkanlı Metal Ev Aksesuarları: ₺119

        Katlı Sabunluk / Lavabo Süzgeci: ₺34,50

        Pedallı Çöp Kovası: ₺249

        Çamaşır Selesi: ₺229

        Çok Amaçlı Sepet: ₺84,50

        Deterjan Kutusu: ₺74,50

        Banyo Seti 5'li: ₺299

        Plastik Askı 6'lı: ₺59,50

        Palet Takı Seti: ₺129

        11

        Oyuncak Gösteri Araçları: ₺189

        Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Robot: ₺529

        Parmak Kukla Hikaye Kitapları: ₺199

        Oyuncak Mega Temizlik Seti: ₺499

        Oyuncak İnşaat / İş Makineleri: ₺299

        Slime 140 g: ₺50

        Piknik Sepeti / Çay Seti / Hamburger Seti: ₺179

        Oyuncak Kalpli Dudak Makyaj Seti: ₺159

        Çift Renkli Araba Yolu: ₺399

        Oyuncak Meyve Kesme Seti: ₺79

        Oyuncak Mini İş Araçları 12'li: ₺349

        Oyuncak Çekıbırak Tır: ₺229

        Oyuncak DC Büyük Figürler (~30 cm): ₺749

        Dinozor Figürleri: ₺299

        Oyuncak Farklı Figürler Seti: ₺329

        Oyuncak Aile ve Mutfak Seti: ₺219

        Oyuncak Yedek Poşetli Motosiklet: ₺159

        Oyuncak Kurmalı Su Oyuncağı: ₺99,50

        Oyuncak Prenses Oyun Evi: ₺439

        Oyuncak İnşaat Araçları: ₺179

        Oyuncak Havuzda Dönüşen Arabalar: ₺159

        Lisanslı Puzzle: ₺99,50

        Dondurma / Kahvaltı Hamur Seti: ₺169

        Etiketli Süper Boyama Kitabı: ₺44,50

        Ahşap Balık Tutma Puzzle: ₺129

        Silinebilir Motor Gelişimi Etkinlik Kitabı: ₺149

        12

        Torku Doğal Yoğurt 3 kg: ₺475

        İçim Yarım Yağlı Yoğurt 1250 g: ₺99,50

        Eker / Fibers Aromalı Yoğurt Çeşitleri 150 g: ₺27,50

        Danone Yüksek Proteinli Yoğurt 150 g: ₺27,50

        Altınkılınç Kefir / Maya Kefir Çeşitleri 330 ml: ₺35 - ₺55

        Yöremce Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 g: ₺249

        Pekpeynir Çeçil Peyniri 200 g: ₺149,90

        Fizyopoint Dondurulmuş Mantarlı / Sebzeli Makarna 400 g: ₺199,50

        Peket Peynirli / Ispanaklı Dondurulmuş Rulo Börek 500 g: ₺109,00

        Gedik Dondurulmuş Piliç Schnitzel 1000 g: ₺139,00

        Superfresh Dondurulmuş Patates Kroketi 450 g: ₺79,50

        Superfresh Dondurulmuş Soğan Halkası 450 g: ₺79,50

        Erpiliç Dondurulmuş Göğüs Piliç Kanat 1000 g: ₺209,00

        Lezita Dondurulmuş Piliç Nugget 1000 g: ₺169,50

        Baştacı Dondurulmuş Dana Yaprak Döner 250 g: ₺199,50

        Torku Çifte Kavrulmuş Tahin 1 kg: ₺239

        Kellogg's Coco Pops Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği Ekonomik Boy 1200 g: ₺189,50

        Torku Helva Sade / Kakaolu 350 g: ₺79,50

        Lezita Piliç Kokteyl Sosis 500 g: ₺109,50

        Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 75 g: ₺25,50

        Banvit Piliç Büfe Salam 450 g: ₺79,50

        KLAR Vücut Spreyi 160 ml: ₺149,50

        KLAR El Kremi 75 ml: ₺59,50

        Marmara Oda Spreyi 500 ml: ₺129,50

        Marmara Kolonya 150 ml: ₺59,50

        Marmara Çubuklu Oda Kokusu 100 ml: ₺129,50

        Elidor Hindistan Cevizi Yağı Sıvı Saç Kremi 190 ml: ₺179,50

        Marmara Aseton Oje Temizleyici 150 ml: ₺59,50

        Thalia Sabun 100 g: ₺59,50

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        14
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