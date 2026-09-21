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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 20-22-23 Eylül aktüel kataloğunda neler var? Dijital Göstergeli Powerbank, Dijital Çay Makinesi, Manikür Seti ve daha fazlası...

        BİM 20-22-23 Eylül aktüel kataloğunda neler var? Dijital Göstergeli Powerbank, Dijital Çay Makinesi, Manikür Seti ve daha fazlası...

        BİM'in 20-22 Eylül aktüel ürün katalogları yarın raflarda yerini almaya başlayacak. 20 Eylül Pazar günü başlayacak BİM aktüel ürün fırsatları arasında kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Katalogda Hibrit Tıraş Makinesi, Saç Sakal Düzeltme Makinesi, Epilatör, Erkek Kişisel Bakım Seti, 5'i 1 Arada Manikür Seti, Topuk Törpüsü, Saç Düzleştirici ve Vücut Analiz Baskülü gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 20-22 Eylül BİM aktüel kataloğunda bulunan indirimli ürünlerin tamamı ve mağazalarda satışa sunulacak fırsat ürünlerin listesi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM’in 20-22 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün katalogları yayımlandı. Her hafta farklı kategorilerde sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çeken BİM, bu kez kişisel bakım ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar birçok fırsatı müşterileriyle buluşturuyor. 20 Eylül Pazar günü raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler arasında Hibrit Tıraş Makinesi, Saç Sakal Düzeltme Makinesi, Epilatör, Erkek Kişisel Bakım Seti, 5’i 1 Arada Manikür Seti, Topuk Törpüsü, Saç Düzleştirici ve Vücut Analiz Baskülü gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Vatandaşların merakla beklediği BİM aktüel ürün listesinde yer alan tüm fırsat ürünleri ve fiyat detayları haberimizde...

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        BİM 20 EYLÜL PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL

        Senna 55 İnç Ultra HD QLED Google TV 22.900 TL

        Senna 50 İnç Ultra HD QLED Google TV 18.900 TL

        Omix O1 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 6.900 TL

        Nokia Tuşlu Cep Telefonu 2.190 TL

        Zebra Desenli Seramik Rustik Lamba 799 TL

        Enerfill FC31 Dijital Göstergeli Powerbank 45W 1.490 TL

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        PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi 4.990 TL

        Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

        Dijital Çay Makinası 2.690 TL

        Şarjlı Diş Fırçası 399 TL

        Hibrit Tıraş Makinesi 1.190 TL

        Saç Sakal Düzeltme Tıraş Makinesi 649 TL

        Epilatör 1.190 TL

        Kişisel Bakım Seti Erkek 399 TL

        Manikür Seti 5'i 1 Arada 299 TL

        Siyah Nokta Cilt Temizleyici 399 TL

        Tüy Alma Makinesi Mini 349 TL

        Kaş Düzeltme Cihazı Şarjlı 499 TL

        Kaş Düzeltme Cihazı Şarjlı 449 TL

        Saç Düzleştirici 599 TL

        Saç Düzleştirici 1.390 TL

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        Tasarım Termos Bardak 990 TL

        Lisanslı Metal Arabalar 119 TL

        Puzzlelab İlk Renk Eşleştirme 289 TL

        Ahşap Araba Rafı 259 TL

        Işıklı Sesli Yarış Arabası 299 TL

        Batman Çocuk Maske ve Pelerin Seti 299 TL

        Rulo Satranç Oyunu 199 TL

        2 Lisanslı Puzzle Bir Arada 69 TL

        Pratik Statik Yazı Tahtası 399 TL

        Oyuncak Bebek Çeşitleri 199 TL

        Ahşap Manyetik Boncuk Oyunu 459 TL

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        BİM 22 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Toffifee Karamelli Fındık Kremalı Bütün Fındıklı Çikolata 200 g 149 TL

        Merci Stick Çikolata 400 g 399 TL

        Rafık Ceviz İçi 200 g 115 TL

        Doritos Mısır Cipsi 125 g 49,50 TL

        Simbat Mısır Kavurgası 200 g 27,50 TL

        Züber Protein Bar Çeşitleri 45 g 69 TL

        Çerezos Mısır Çerezi 150 g 49,50 TL

        Flipperz Devrilmez Oyuncaklı Şekerleme 10 g 95 TL

        Mixim İzmir Bombası 220 g 79 TL

        Tayaş Damla Party Mix Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 200 g 39 TL

        Falım 5'li Şekersiz Sakız Çeşitleri 37,50 TL

        Yupokral Şakir Meyve Aromalı Meyve Sulu Yumuşak Şekerleme 120 g 49 TL

        Bebeto Marshmallow Yumuşak Şekerleme 250 g 37 TL

        Tada Biscotti Kraker Çeşitleri 110 g 99 TL

        Yayla 7 Tohumlu Pirinç Patlağı 80 g 39 TL

        Patito Patates Cipsi 135 g 39 TL

        Ferrero Rocher Çikolata Kaplı Fındıklı Top Gofret 37,5 g 49 TL

        Raffaello Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Top Gofret 40 g 39 TL

        Galbusera Çikolata Parçacıklı Kremalı Gofret 140 g 59 TL

        Ülker Çikolatalı Gofret 7x36 g 95 TL

        Eti Canga Yer Fıstıklı Kaplamalı Gofret 34 g 17,50 TL

        Ülker Dolu Dolu Karışık Kuruyemişli Sütlü Çikolata 80 g 99 TL

        Original Gourmet Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 102 g 69 TL

        Gürsoy Dore Sütlü Fındık Ezmesi 350 g 229 TL

        Snickers Yer Fıstığı ve Karamel Aromalı Sütlü Çikolata Kreması 200 g 149 TL

        Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 g 225 TL

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        Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL

        Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket (Maxi / Junior / X Large) 419 TL

        Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 9 kg 389 TL

        Doa Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 49 TL

        Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 129 TL

        ABC Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 120 TL

        Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 85 TL

        Maylo 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 289 TL

        Maylo 3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 199 TL

        Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 2x840 ml 299 TL

        Cif Ultra Kireç Çözücü & Yağ Sökücü 2 x 750 ml 149 TL

        Dalan Sıvı Sabun 3 L 109 TL

        Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 119 TL

        Ivory Islak Cep Mendili 3x20'li 29 TL

        Maylo Kağıt Mendil 10'lu 34,50 TL

        Kotex Natural Hijyenik Ped Gece 28'li 149 TL

        Red Queen Banyo Lifi 35 TL

        Pantene Şampuan 625 ml 179 TL

        Pantene Saç Kremi 500 ml 179 TL

        Quickdish Temizlik Bezi 2'li 79 TL

        Quickdish Ovma Telli Bulaşık Bezi 2'li 59 TL

        Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 5'li 174 TL

        Mr.Green Peluş Mikrofiber Bezi 2'li 89 TL

        Duru Düş Banyo Sabunu 4x150 g 129 TL

        Pereja Duş Jeli 500 ml 79 TL

        Pereja Köpük Sabun 500 ml 79 TL

        Kiğılı Deodorant 150 ml 99 TL

        Kiğılı Parfüm 100 ml 319 TL

        Banat Pro 6240 Diş Fırçası 59 TL

        Signal Beyazlatıcı Sistem Diş Macunu 99 TL

        Naturalove Çarmlı Tırnak Makası 69 TL

        Naturalove Cımbız 99 TL

        Naturalove Figürlü Tarak 199 TL

        Pop Girls El Kremi 30 ml 119 TL

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        Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 449 TL

        Aynes Kidy Süt Çeşitleri 180 ml 13,50 TL

        Aynes %1,5 Yağlı Süt 200 ml 13,50 TL

        Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

        Pınar Az Yağlı Beyaz Peynir 900 g 219 TL

        Pınar Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 299 TL

        Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir 350 g 149 TL

        Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 199,50 TL

        Pınar Kefir 1 L 79,50 TL

        Torku Ayran 1 L 47,50 TL

        Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml 42,50 TL

        Sek Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL

        Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 L 42,50 TL

        Dost Çilekli Pastörize Süt 1 L 59 TL

        Altınkılıç Kayısı & Keten Tohumlu Kefir 250 ml 42,50 TL

        Dost Şalgamlı Ayran 285 ml 15 TL

        Banvit Piliç Nugget Tempura 700 g 169 TL

        Banvit Çıtır Piliç Topları 1000 g 169 TL

        Lezzethane Mini Gül Böreği 500 g 99 TL

        Sultan Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL

        Danet Dana Macar Salam 150 g 89 TL

        Aytaç Dana Dürüm 180 g 79 TL

        Akşeker Pilav Üstü Tavuk Döner 320 g 99 TL

        Gedik Piliç Schnitzel 1000 g 129 TL

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        BİM 23 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        TCL 75' 4K Ultra HD Google TV 75V6D: 48.900 TL

        Darel Çalışma Masası: 1.550 TL

        Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 7.950 TL

        Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 12.950 TL

        Fuwa Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu: 6.250 TL

        Miro Metal Gövdeli Çalışma Masası: 1.750 TL

        Pana Metal Gövdeli Kitaplık: 1.650 TL

        Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 TL

        Casio Kadın Kol Saati: 1.150 TL

        G-Shock Kadın Kol Saati: 4.750 TL

        Timberland Erkek Kol Saati: 2.250 TL

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