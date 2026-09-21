BİM 20-22-23 Eylül aktüel kataloğunda neler var? Dijital Göstergeli Powerbank, Dijital Çay Makinesi, Manikür Seti ve daha fazlası...

BİM’in 20-22 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün katalogları yayımlandı. Her hafta farklı kategorilerde sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çeken BİM, bu kez kişisel bakım ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar birçok fırsatı müşterileriyle buluşturuyor. 20 Eylül Pazar günü raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler arasında Hibrit Tıraş Makinesi, Saç Sakal Düzeltme Makinesi, Epilatör, Erkek Kişisel Bakım Seti, 5’i 1 Arada Manikür Seti, Topuk Törpüsü, Saç Düzleştirici ve Vücut Analiz Baskülü gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Vatandaşların merakla beklediği BİM aktüel ürün listesinde yer alan tüm fırsat ürünleri ve fiyat detayları haberimizde...