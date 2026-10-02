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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! ŞOK 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Cumartesi fırsatlarında indirimli ürünler neler? Pelüş oyuncaklar geliyor!

        YARIN SATIŞTA! ŞOK 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Cumartesi fırsatlarında indirimli ürünler neler? Pelüş oyuncaklar geliyor!

        ŞOK'un 3-6 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak hafta sonu kampanyasına ait yeni aktüel katalog yayımlandı. 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak indirim döneminde sonbahara uygun giyim ürünlerinden oyuncaklara, kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemeleri ve ev ihtiyaçlarına kadar pek çok seçenek raflarda yerini alacak. Kampanya 6 Ekim Salı gününe kadar devam edecek. Peki ŞOK'un 3 Ekim aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte indirimli ürünlerin ayrıntılı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        ŞOK’un Ekim ayının ilk hafta sonuna özel hazırladığı aktüel ürün kampanyası duyuruldu. 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak kampanya kapsamında giyimden ev yaşam ürünlerine, oyuncaktan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar farklı kategorilerde çok sayıda seçenek satışa çıkacak. 6 Ekim Salı gününe kadar sürecek fırsat döneminde mağazalarda yer alacak ürünler merak ediliyor. Peki ŞOK 3 Ekim kataloğunda neler var? İşte ŞOK hafta sonuna özel aktüel ürünler…

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        ŞOK 3 EKİM CUMARTESİ FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU

        Kadın Ribanalı Atlet Dantel Detaylı 225 TL

        2'li Ribanalı Bato Slip 175 TL

        Para Portföy 275 TL

        Kadın Kol Çantası 599 TL

        Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

        Penti Daima 40 Den Soket Çorap 59,95 TL

        Penti Daima 40 Den Pantolon Çorabı 75 TL

        Penti Daima 40 Den Külotlu Çorap 150 TL

        Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

        Erkek Kemer 100 TL

        Yıkama Filesi Çeşitleri 25 TL

        Yıkama Filesi Çeşitleri Büyük 50 TL

        Erkek Oduncu Gömlek 299 TL

        Erkek Polar Gömlek 349 TL

        Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye 250 TL

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        Gokidy Şarjlı Uzaktan Kumandalı Retro Minibüs 1.290 TL

        Gokidy Refleks Oyunu 150 TL

        Gokidy Pelüş Top 350 TL

        Gokidy Metal Renk Değiştiren Araçlar 100 TL

        Gokidy Sök-Tak Dinozorlar 100 TL

        Gokidy Mini Org 250 TL

        Barbie Bebek ve Moda Aksesuarları 799 TL

        Bugs Bunny Pelüş 599 TL

        Tweety Pelüş 499 TL

        Tazmanya Pelüş 499 TL

        Büyük Yarış Arabası 275 TL

        Oto Çekici 299 TL

        Hot Wheels Sekizli Araba Seti 899 TL

        Hot Wheels Beşli Ferrari Araba Seti 599 TL

        Jurassic World Sürpriz Paketli Mini Dinozor 2'li 150 TL

        Zoe 1000 Parça Puzzle 125 TL

        Artık Okuyorum Kitap Çeşitleri 175 TL

        50 TL ve üzeri alışverişlerde;

        Ülker Rulokat 170 g 50 TL

        Taşkale Kürek Helva Sade/Kakaolu 400 g 85 TL

        Ace Jel Yoğun Çamaşır Suyu 750 ml 59 TL

        Süper Maylo Dev Havlu 3 Rulo 49 TL

        Colgate Optic White Diş Macunu Çeşitleri 2x50 ml 139 TL

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        Guess GUGW0904G1 Erkek Kol Saati 5.499 TL

        Guess GUGW0708G2 Erkek Kol Saati 4.999 TL

        Guess GUGW0902G1 Erkek Kol Saati 4.999 TL

        Guess GUGW0934L6 Kadın Kol Saati 5.999 TL

        Guess GUGW0914L2 Kadın Kol Saati 4.999 TL

        Guess GUGW0930L4 Kadın Kol Saati 5.499 TL

        Guess GUGW0931L4 Kadın Kol Saati 5.999 TL

        Guess GUGW0685L3 Kadın Kol Saati 4.999 TL

        Guess GUW1156L3 Kadın Kol Saati 5.999 TL

        Guess GUGW0977G1 Erkek Kol Saati 5.999 TL

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        Lacoste 2001463 Kadın Kol Saati 7.499 TL

        Lacoste 2011345 Erkek Kol Saati 7.499 TL

        Lacoste 2011423 Erkek Kol Saati 7.499 TL

        Columbia CSS15-022 Erkek Kol Saati 1.999 TL

        Columbia CSS15-026 Erkek Kol Saati 1.999 TL

        Columbia CSS22-104 Erkek Kol Saati 3.499 TL

        Columbia CSS23-105 Erkek Kol Saati 2.999 TL

        Columbia CSS24-106 Erkek Kol Saati 2.999 TL

        Just Cavalli JC1L382M0065 Kadın Kol Saati 5.999 TL

        Just Cavalli JC1L382M0085 Kadın Kol Saati 5.999 TL

        Just Cavalli JC1L390M0055 Kadın Kol Saati 5.999 TL

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        #şok aktüel kataloğu
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