YARIN SATIŞTA! ŞOK 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Cumartesi fırsatlarında indirimli ürünler neler? Pelüş oyuncaklar geliyor!

ŞOK’un Ekim ayının ilk hafta sonuna özel hazırladığı aktüel ürün kampanyası duyuruldu. 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak kampanya kapsamında giyimden ev yaşam ürünlerine, oyuncaktan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar farklı kategorilerde çok sayıda seçenek satışa çıkacak. 6 Ekim Salı gününe kadar sürecek fırsat döneminde mağazalarda yer alacak ürünler merak ediliyor. Peki ŞOK 3 Ekim kataloğunda neler var? İşte ŞOK hafta sonuna özel aktüel ürünler…