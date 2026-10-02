YARIN SATIŞTA! ŞOK 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Cumartesi fırsatlarında indirimli ürünler neler? Pelüş oyuncaklar geliyor!
ŞOK'un 3-6 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak hafta sonu kampanyasına ait yeni aktüel katalog yayımlandı. 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak indirim döneminde sonbahara uygun giyim ürünlerinden oyuncaklara, kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemeleri ve ev ihtiyaçlarına kadar pek çok seçenek raflarda yerini alacak. Kampanya 6 Ekim Salı gününe kadar devam edecek. Peki ŞOK'un 3 Ekim aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte indirimli ürünlerin ayrıntılı listesi…
ŞOK’un Ekim ayının ilk hafta sonuna özel hazırladığı aktüel ürün kampanyası duyuruldu. 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak kampanya kapsamında giyimden ev yaşam ürünlerine, oyuncaktan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar farklı kategorilerde çok sayıda seçenek satışa çıkacak. 6 Ekim Salı gününe kadar sürecek fırsat döneminde mağazalarda yer alacak ürünler merak ediliyor. Peki ŞOK 3 Ekim kataloğunda neler var? İşte ŞOK hafta sonuna özel aktüel ürünler…
ŞOK 3 EKİM CUMARTESİ FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU
Kadın Ribanalı Atlet Dantel Detaylı 225 TL
2'li Ribanalı Bato Slip 175 TL
Para Portföy 275 TL
Kadın Kol Çantası 599 TL
Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL
Penti Daima 40 Den Soket Çorap 59,95 TL
Penti Daima 40 Den Pantolon Çorabı 75 TL
Penti Daima 40 Den Külotlu Çorap 150 TL
Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL
Erkek Kemer 100 TL
Yıkama Filesi Çeşitleri 25 TL
Yıkama Filesi Çeşitleri Büyük 50 TL
Erkek Oduncu Gömlek 299 TL
Erkek Polar Gömlek 349 TL
Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye 250 TL
Gokidy Şarjlı Uzaktan Kumandalı Retro Minibüs 1.290 TL
Gokidy Refleks Oyunu 150 TL
Gokidy Pelüş Top 350 TL
Gokidy Metal Renk Değiştiren Araçlar 100 TL
Gokidy Sök-Tak Dinozorlar 100 TL
Gokidy Mini Org 250 TL
Barbie Bebek ve Moda Aksesuarları 799 TL
Bugs Bunny Pelüş 599 TL
Tweety Pelüş 499 TL
Tazmanya Pelüş 499 TL
Büyük Yarış Arabası 275 TL
Oto Çekici 299 TL
Hot Wheels Sekizli Araba Seti 899 TL
Hot Wheels Beşli Ferrari Araba Seti 599 TL
Jurassic World Sürpriz Paketli Mini Dinozor 2'li 150 TL
Zoe 1000 Parça Puzzle 125 TL
Artık Okuyorum Kitap Çeşitleri 175 TL
50 TL ve üzeri alışverişlerde;
Ülker Rulokat 170 g 50 TL
Taşkale Kürek Helva Sade/Kakaolu 400 g 85 TL
Ace Jel Yoğun Çamaşır Suyu 750 ml 59 TL
Süper Maylo Dev Havlu 3 Rulo 49 TL
Colgate Optic White Diş Macunu Çeşitleri 2x50 ml 139 TL
Guess GUGW0904G1 Erkek Kol Saati 5.499 TL
Guess GUGW0708G2 Erkek Kol Saati 4.999 TL
Guess GUGW0902G1 Erkek Kol Saati 4.999 TL
Guess GUGW0934L6 Kadın Kol Saati 5.999 TL
Guess GUGW0914L2 Kadın Kol Saati 4.999 TL
Guess GUGW0930L4 Kadın Kol Saati 5.499 TL
Guess GUGW0931L4 Kadın Kol Saati 5.999 TL
Guess GUGW0685L3 Kadın Kol Saati 4.999 TL
Guess GUW1156L3 Kadın Kol Saati 5.999 TL
Guess GUGW0977G1 Erkek Kol Saati 5.999 TL
Lacoste 2001463 Kadın Kol Saati 7.499 TL
Lacoste 2011345 Erkek Kol Saati 7.499 TL
Lacoste 2011423 Erkek Kol Saati 7.499 TL
Columbia CSS15-022 Erkek Kol Saati 1.999 TL
Columbia CSS15-026 Erkek Kol Saati 1.999 TL
Columbia CSS22-104 Erkek Kol Saati 3.499 TL
Columbia CSS23-105 Erkek Kol Saati 2.999 TL
Columbia CSS24-106 Erkek Kol Saati 2.999 TL
Just Cavalli JC1L382M0065 Kadın Kol Saati 5.999 TL
Just Cavalli JC1L382M0085 Kadın Kol Saati 5.999 TL
Just Cavalli JC1L390M0055 Kadın Kol Saati 5.999 TL