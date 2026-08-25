YKS BOŞ KONTENJANLAR 2026: ÖSYM YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS TYT-AYT 2-4 yıllık devlet ve özel üniversite taban puanları

2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirme sürecinde şanslarını deneyecek. Ancak YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

2026 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek yerleştirme kılavuzu ile netleşecek. ÖSYM tarafından üniversite 2. tercih süreci ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.