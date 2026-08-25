YKS BOŞ KONTENJANLAR 2026: ÖSYM YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS TYT-AYT 2-4 yıllık devlet ve özel üniversite taban puanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin üniversite kayıtları devam ediyor. Herhangi bir lisans ve ön lisans programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar ise YKS ek tercih sürecini bekliyor. 2. tercih listeleri ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026 YKS ek yerleştirme kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Bu süreçte YKS boş kontenjanlar 2026 tablosu baz alınacak. YKS 2026 taban puanları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, 2026 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, özel ve devlet üniversitesi başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, YKS TYT-AYT 2-4 yıllık devlet ve özel üniversite taban puanları!
Üniversite kayıtları 24 Ağustos’ta başladı ve 28 Ağustos’ta sona erecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyenler için ek tercih süreci başlayacak. Bu noktada 2. kez tercihte bulunacak adaylar 2026 YKS ek yerleştirme kılavuzu için ÖSYM’den gelecek açıklamalara odaklandı. YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler geçtiğimiz günlerde yayımlanmış ve böylece 2-4 yıllık devlet ve özel üniversite taban puanları belli olmuştu. Şimdi tüm gözler 2 ve 4 yıllık özel ve devlet üniversitelerinin YKS boş kontenjanlar 2026 listesi ve başarı sıralamarında. Peki, 2026 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirme sürecinde şanslarını deneyecek. Ancak YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
2026 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek yerleştirme kılavuzu ile netleşecek. ÖSYM tarafından üniversite 2. tercih süreci ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2026 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS boş kontenjanlar henüz açıklanmadı.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 28 Ağustos 2026 Cuma günü tamamlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek.
Ardından ÖSYM tarafından 2. tercih kılavuzu yayımlanacak. Söz konusu kılavuzda 2026 YKS boş kontenjanlar ve üniversite başarı sıralaması gibi detaylar yer alacak.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarının 2026-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.
Ek yerleştirme tercih ücreti 170,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece 2026 üniversite taban puanları belli oldu.
Devlet ve özel üniversitelerin 2 ve 4 yıllık ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. TABLO-3 ön lisans, TABLO-4 Lisans bölümlere ilişkin verileri göstermektedir.
HİÇ TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2026-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.
İLK TERCİHLERDE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
2026-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.
KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR, YAPAMAZ?
Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
2026-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.