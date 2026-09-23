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        Haberler Bilgi YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? Üniversite 2. tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? Üniversite 2. tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

        YKS ek tercih işlemleri sona erdi. İlk aşamada herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında ikinci kez listelerini hazırlayıp ÖSYM'ye gönderdi. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu sebeple 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi için ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        2026 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri için verilen süre sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar, 17-21 Eylül tarihleri arasında ikinci kez üniversite tercihinde bulundu. Sürecin sona ermesiyle birlikte YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili ÖSYM’den gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. YKS ek tercih sonucu sorgulama ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden yapılabilecek. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

        Geçtiğimiz sene ek tercihler 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, ek yerleştirme sonuçları ise 6 Ekim 2025 tarihinde açıklanmıştı.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının Eylül ayının son haftasında veya Ekim ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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        2026 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

        Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇNİ TIKLAYINIZ

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        YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

        Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

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        Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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