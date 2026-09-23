YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? Üniversite 2. tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.