YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? ÖSYM 2026 YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama
YKS ek tercihler için bekleyiş sürüyor. İlk tercihlerde bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını değerlendirecek olan öğrenciler, ''Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İkinci tercih döneminde adaylar 2026 YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda listelerini hazırlayacak. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı var? İşte 2026 YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama…
YKS ek tercih dönemine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar, üniversitelerde oluşan boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme sürecine odaklandı. Öğrenciler, bir yandan üniversite 2. tercih tarihleri ve 2026 YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM duyurularını yakından takip ederken, bir yandan da tercih edilebilecek bölümleri, kontenjanları ve taban puanları araştırıyor. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı, kaç tercih hakkı var? İşte 2026 YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama…
2026 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 YKS ek tercihler henüz başlamadı. YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama da gelmedi.
Geçen yıl ek yerleştirme için tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki ek yerleştirme sürecinin Eylül ayının 3. veya 4. haftasında başlaması bekleniyor.
Üniversite 2. tercih süreci ile ilgili gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları gibi detaylar netlik kazanacak.
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2026 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek.
Ardından ÖSYM tarafından 2. tercih kılavuzu yayımlanacak. Söz konusu kılavuzda 2026 YKS boş kontenjanlar ve üniversite başarı sıralaması gibi detaylar yer alacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece 2026 üniversite taban puanları belli oldu.
Devlet ve özel üniversitelerin 2 ve 4 yıllık ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. TABLO-3 ön lisans, TABLO-4 Lisans bölümlere ilişkin verileri göstermektedir.
YKS EK TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.
Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.
YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.
İLK TERCİHLERDE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
2026 YKS merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Ek yerleştirme hakkı, merkezî yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için geçerli olacak.