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        Haberler Bilgi Gündem YKS GÜNCEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 | YÖK 2-4 yıllık il il üniversite taban, tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

        YKS GÜNCEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 | YÖK 2-4 yıllık il il üniversite taban, tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

        YKS tercih dönemi için geri sayım sürerken, adayların gündemine üniversite tercihleri yerleşti. Doğru bölüm ve üniversite seçimi yapmak isteyen öğrenciler, programların geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini araştırmaya başladı. YÖK Atlas üzerinden ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları incelenebiliyor. 2026 tercih döneminde adaylar, bu verileri dikkate alarak puanlarına ve hedeflerine uygun bir tercih listesi hazırlayabilecek. İşte 2026 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileriyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        YKS maratonunda sonuç heyecanı bugün sona ererken, adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. Sonuç belgelerini görüntüleyen öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek amacıyla üniversitelerin geçmiş yıl verilerine yönelecek. İki yıllık ön lisans programlarının yanı sıra Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleriyle öğrenci kabul eden lisans bölümlerinin 2025 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercih listelerinin hazırlanmasında önemli rol oynayacak. İşte üniversite ve bölüm seçimi öncesinde adayların inceleyeceği güncel yerleştirme verileri...

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        YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        YKS tercih döneminde adayların yararlanacağı taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri önceki yerleştirme sonuçları esas alınarak güncelleniyor. 2026 yılına ilişkin en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları ise tercih ve kayıt sürecinin sona ermesinin ardından netleşerek kamuoyuna duyurulacak.

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

        YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

        Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

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        200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

        Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

        Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

        Bilgisayar Programcılığı

        Adalet

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Çocuk Gelişimi

        İç Mekan Tasarımı

        220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        2 Yıllıklar:

        Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        4 Yıllıklar:

        İlahiyat (AÖF

        Açıköğretim İşletme / İktisat

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

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        250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

        Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

        Tarih – Devlet üniversiteleri

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

        280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

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        300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

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        4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERDE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

        Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türleriyle tercih edilen dört yıllık lisans bölümlerinin başarı sıralamaları, adayların tercih eğilimleri ve kontenjanlara bağlı olarak her yıl farklılık gösterebiliyor. Tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarında geçerli olan başarı sırası koşulunun tercih listesi hazırlanırken mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. İşte geçen yılın yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlar ve başarı sıralamaları:

        2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

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