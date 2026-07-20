YKS GÜNCEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 | YÖK 2-4 yıllık il il üniversite taban, tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
YKS tercih dönemi için geri sayım sürerken, adayların gündemine üniversite tercihleri yerleşti. Doğru bölüm ve üniversite seçimi yapmak isteyen öğrenciler, programların geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini araştırmaya başladı. YÖK Atlas üzerinden ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları incelenebiliyor. 2026 tercih döneminde adaylar, bu verileri dikkate alarak puanlarına ve hedeflerine uygun bir tercih listesi hazırlayabilecek. İşte 2026 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileriyle ilgili detaylar...
YKS maratonunda sonuç heyecanı bugün sona ererken, adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. Sonuç belgelerini görüntüleyen öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek amacıyla üniversitelerin geçmiş yıl verilerine yönelecek. İki yıllık ön lisans programlarının yanı sıra Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleriyle öğrenci kabul eden lisans bölümlerinin 2025 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercih listelerinin hazırlanmasında önemli rol oynayacak. İşte üniversite ve bölüm seçimi öncesinde adayların inceleyeceği güncel yerleştirme verileri...
YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercih döneminde adayların yararlanacağı taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri önceki yerleştirme sonuçları esas alınarak güncelleniyor. 2026 yılına ilişkin en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları ise tercih ve kayıt sürecinin sona ermesinin ardından netleşerek kamuoyuna duyurulacak.
YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.
Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.
200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.
Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
Bilgisayar Programcılığı
Adalet
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Çocuk Gelişimi
İç Mekan Tasarımı
220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
2 Yıllıklar:
Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllıklar:
İlahiyat (AÖF
Açıköğretim İşletme / İktisat
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
Tarih – Devlet üniversiteleri
İktisat / İşletme
Rekreasyon
Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERDE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türleriyle tercih edilen dört yıllık lisans bölümlerinin başarı sıralamaları, adayların tercih eğilimleri ve kontenjanlara bağlı olarak her yıl farklılık gösterebiliyor. Tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarında geçerli olan başarı sırası koşulunun tercih listesi hazırlanırken mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. İşte geçen yılın yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlar ve başarı sıralamaları: