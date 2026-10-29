YKS ne zaman? ÖSYM 2027 sınav takvimine göre YKS başvuru ve sınav tarihi
ÖSYM 2027 sınav takvimi ile YKS tarihi belli oldu. YKS'nin, 2027 yılında da üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca adayın katılımıyla yapılacağı belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS başvuru tarihlerinin de yer aldığı açıklamaya yer verdi. Peki YKS ne zaman? İşte, ÖSYM 2027 sınav takvimine göre YKS başvuru tarihi detayı
ÖSYM 2027 sınav takviminin yayınlanmasıyla yeni yılın sınav tarihleri de belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2027 senesinde uygulayacağı tüm sınavların başvuru ve oturum tarihlerini tek tek paylaştı. Peki YKS ne zaman, başvurular hangi gün alınacak?
YKS 2027 NE ZAMAN?
YKS 19-20 Haziran 2027'de yapılacak.
ÖSYM 2027 sınav takvimini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"YKS 19-20 HAZİRAN'DA YAPILACAK"
YKS'nin, 2027 yılında da üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca adayın katılımıyla yapılacağı belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2027-YKS, 19-20 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 19 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 20 Haziran Pazar günü düzenlenecek. YKS başvuruları, 4 Şubat- 2 Mart tarihlerinde alınacak, sınav sonuçları ise 21 Temmuz tarihinde açıklanacak. Üç oturumdan oluşacak sınavda adayların farklı alanlardaki bilgi ve becerileri ölçülecek. ÖSYM, sınavın uygulanmasına ilişkin süreçleri ilgili kılavuz ve duyurularla kamuoyuna bildirecek" açıklamasında bulundu.