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        Haberler Bilgi Kombiyi çalıştırmadan önce 1 dakikanızı bu detaya ayırın: Faturaları katlayan o gizli hata!

        Kombiyi çalıştırmadan önce 1 dakikanızı bu detaya ayırın: Faturaları katlayan o gizli hata!

        Havalar soğudukça kombiler yeniden çalışmaya başlıyor. Ancak cihazı açmadan önce evde gözden kaçan bazı ayrıntılar, hem peteklerin yeterince ısınmasını hem de doğal gaz tüketimini etkileyebiliyor. Peki, kış gelmeden hangi kontrolleri yapmak gerekiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Kombiyi çalıştırmadan önce 1 dakikanızı bu detaya ayırın

        Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte pek çok evde kombiler yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Ancak kombinin düğmesine basmak, evi ısıtmak için her zaman yeterli olmayabiliyor. Peteklerin önüne yerleştirilen mobilyalardan pencere kenarlarındaki hava kaçaklarına, bakımı ertelenen cihazlardan kapatılan havalandırma menfezlerine kadar pek çok ayrıntı ısınma performansını doğrudan etkileyebiliyor.

        Üstelik bazı küçük ihmaller, kombi çalışmasına rağmen evin bir türlü istenen sıcaklığa ulaşamamasına neden olabiliyor. Isıtma sezonu başlamadan önce yapılacak kontroller ise daha dengeli bir ısınmaya ve enerjinin daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

        KOMBİ BAKIMINI KIŞ GELMEDEN YAPTIRIN

        Kombinin uzun süre kullanılmadan beklemesi, ısıtma sezonu öncesinde bakım ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Cihazın verimli ve güvenli çalışabilmesi için yıllık bakımının yetkili servis tarafından yapılması önem taşıyor.

        Bakım sırasında filtreler, fan, eşanjör, genleşme tankı ve cihazın diğer önemli parçaları kontrol ediliyor. Böylece olası arızalar büyümeden tespit edilebiliyor.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da ısıtma sezonu öncesinde kombi ve radyatör bakımlarının yapılmasını öneriyor.

        PETEKLERİN ÖNÜNDEKİ EŞYALARI KONTROL EDİN

        Evin bazı odalarının diğerlerinden daha soğuk olmasının nedeni her zaman kombi arızası olmayabilir. Peteklerin önüne yerleştirilen koltuklar, büyük mobilyalar ve uzun perdeler sıcak havanın odaya yayılmasını zorlaştırabiliyor.

        Bu nedenle peteklerin önü ve üstü mümkün olduğunca açık bırakılmalı. Üzerlerinde çamaşır kurutmak veya önlerini büyük eşyalarla kapatmak da ısı dağılımını olumsuz etkileyebiliyor.

        Özellikle uzun süredir yer değiştirmeyen mobilyaların peteklerle arasındaki mesafeyi yeniden gözden geçirmek, odadaki ısı dağılımına katkı sağlayabiliyor.

        PENCERE VE KAPI KENARLARINDAKİ ISI KAYBINI ÖNLEYİN

        Kombi çalışmasına rağmen evin bir türlü ısınmadığını düşünüyorsanız gözünüzü pencerelere ve kapılara çevirin. Doğrama çevresindeki boşluklardan içeri giren soğuk hava, ortam sıcaklığının korunmasını zorlaştırabiliyor.

        Pencere ve kapı kenarlarındaki yalıtımın kontrol edilmesi, gerekli durumlarda uygun yalıtım çözümlerinin uygulanması ısı kaybını azaltmaya yardımcı oluyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ'ın doğal gazın verimli kullanımına ilişkin bilgilendirmelerinde de pencere ve kapılardaki yalıtımın önemine dikkat çekiliyor.

        PETEKLERİN ISINMA DURUMUNU GÖZDEN GEÇİRİN

        Kombiyi çalıştırmadan önce peteklerin genel durumunu kontrol etmekte fayda var. Özellikle peteğin üst kısmının soğuk, alt kısmının sıcak kalması sistemde hava birikmesine işaret edebiliyor.

        Böyle bir durumda peteklerin havasının alınması gerekebilir. Ancak işlem sonrasında kombinin su basıncının da cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen seviyede olup olmadığı kontrol edilmeli.

        Peteklerde düzensiz ısınma devam ediyorsa tesisatta tortu birikmesi veya dolaşım sorunları da söz konusu olabilir. Bu durumda uzman desteği alınması gerekiyor.

        HAVALANDIRMA MENFEZLERİNİ KESİNLİKLE KAPATMAYIN

        Kışın soğuk hava girmesini önlemek amacıyla kapatılan menfezler, doğal gaz kullanılan evlerde ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.

        Özellikle doğal gazlı cihazların bulunduğu alanlardaki havalandırma menfezlerinin açık tutulması gerekiyor. Bu açıklıklar, cihazların ihtiyaç duyduğu hava akışının sağlanmasına ve olası gaz kaçaklarında risklerin azaltılmasına yardımcı oluyor.

        Bu nedenle ısınma amacıyla menfezleri kapatmak doğru bir uygulama değil. Gaz kokusu veya kaçak şüphesi durumunda ise elektrik düğmelerine dokunulmamalı, ateş yakılmamalı, ortam güvenli şekilde terk edilerek dışarıdan 187 Doğal Gaz Acil hattı aranmalı.

        ODA TERMOSTATIYLA SICAKLIĞI DENGELEMEK MÜMKÜN

        Evin her odasının aynı sıcaklıkta olması gerekmiyor. Oda termostatı ve termostatik radyatör vanaları, yaşam alanlarının ihtiyaca göre ısıtılmasına yardımcı oluyor.

        Örneğin günün büyük bölümünde kullanılan bir odanın sıcaklığı ile daha az kullanılan bir odanın sıcaklığı farklı ayarlanabiliyor. Böylece gereksiz ısıtmanın önüne geçilmesi mümkün olabiliyor.

        Ayrıca evi havalandırırken pencereleri uzun süre aralık bırakmak yerine kısa süreli ve etkili havalandırma yapmak, içerideki sıcak havanın korunmasına yardımcı oluyor. Kış gelmeden yapılacak bu kontroller, yalnızca evin daha dengeli ısınmasına değil, kombinin ve ısıtma sisteminin daha verimli kullanılmasına da katkı sağlayabiliyor.

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