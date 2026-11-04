Kredi kartı ekstresinde bu detayı atlayanlar fazladan ödeme yapıyor!

Market alışverişinden restoran ödemelerine, internet siparişlerinden günlük harcamalara kadar kredi kartları hayatın vazgeçilmez ödeme araçları arasında yer alıyor. Ancak bazen banka uygulamasını açtığınızda aynı alışverişe ait iki ayrı işlemle karşılaşabilirsiniz. İlk bakışta hesabınızdan aynı paranın iki kez çekildiğini düşünebilirsiniz. Oysa bu durum her zaman çift tahsilat yapıldığı anlamına gelmiyor. Peki, kredi kartı hareketlerinde aynı tutarın iki kez görünmesinin nedeni ne ve tüketiciler böyle bir durumda ne yapmalı?

AYNI TUTARIN İKİ KEZ GÖRÜNMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kredi kartı hareketlerinde aynı tutarın iki kez görünmesinin farklı nedenleri olabilir. Bunlardan biri, ödeme sırasında oluşan ön provizyon işlemidir. Özellikle POS cihazında bağlantı sorunu yaşandığında veya ödeme ekranında gecikme meydana geldiğinde tüketici işlemin gerçekleşmediğini düşünebilir. Ancak ilk işlem bankaya iletilmiş olabilir. Yeniden ödeme yapılması halinde hesap hareketlerinde iki ayrı kayıt görülebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, iki kaydın da kesinleşmiş harcama olup olmadığıdır. Visa'nın tüketici bilgilendirmelerinde de ön provizyon işlemlerinin kartın kullanılabilir limitini geçici olarak etkileyebildiği, işlem iptal edildiğinde veya gerekli koşullar tamamlandığında blokajın kaldırılabildiği belirtiliyor.

BEKLEYEN PROVİZYON İLE GERÇEK TAHSİLAT AYNI ŞEY DEĞİL

Banka uygulamasında görülen her işlem, hesabınızdan kesin olarak para çekildiği anlamına gelmez. Bekleyen provizyon ile kesinleşmiş harcama arasındaki farkı bilmek, gereksiz endişelerin önüne geçebilir.

Bekleyen provizyon: Ödeme işleminin henüz kesinleşmediği aşamadır. İşlem tamamlandığında kesinleşmiş harcamaya dönüşebilir. İptal edilen veya tamamlanmayan işlemlerde ise provizyon kaldırılabilir.

Kesinleşmiş harcama: Ödeme işleminin tamamlanarak kart hareketlerine kesinleşmiş harcama olarak yansımasıdır. Bu nedenle aynı alışverişe ait iki kayıt görüldüğünde öncelikle işlem durumlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Her iki tutar da kesinleşmiş harcama olarak görünüyorsa bankayla iletişime geçmek önem taşıyor.

MÜKERRER ÖDEME YAPILDIYSA NE YAPILMALI?

Aynı alışveriş için gerçekten iki kez tahsilat yapıldığını fark ederseniz izlemeniz gereken bazı adımlar bulunuyor:

Belgeleri saklayın: Alışveriş fişini, POS slipini ve banka uygulamasındaki işlem kayıtlarının ekran görüntülerini muhafaza edin.

Alışveriş fişini, POS slipini ve banka uygulamasındaki işlem kayıtlarının ekran görüntülerini muhafaza edin. Bankanıza başvurun: Kartınızın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek durumu bildirin.

Kartınızın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek durumu bildirin. Harcama itirazında bulunun: Mükerrer tahsilat yapıldığını düşünüyorsanız bankanızdan harcama itirazı süreci hakkında bilgi alın. İşlemin niteliğine göre itirazınızı destekleyen belgeleri iletin.

Ticaret Bakanlığı da tüketicilerin bilgisi veya onayı dışında gerçekleştirildiğini düşündükleri kartlı ödeme işlemleri için bankalarına başvurabileceklerini belirtiyor. Harcama itirazının değerlendirilmesi ise işlemin niteliğine ve ilgili ödeme kurallarına göre yapılıyor.

KREDİ KARTI HAREKETLERİNİ KONTROL ETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kredi kartıyla alışveriş yaptıktan sonra yalnızca ödeme terminalinde veya ekranda gördüğünüz onay mesajına güvenmek yeterli olmayabilir. Özellikle internet alışverişlerinde ve POS cihazlarında yaşanan aksaklıklarda işlem kayıtlarını düzenli takip etmek, olası sorunların erken fark edilmesini sağlayabilir.

Küçük görünen bir tutarsızlık, ay sonunda kredi kartı ekstresinde beklenmedik bir borçla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle harcamalarınızı düzenli takip edin, aynı alışverişe ait mükerrer kayıtları kontrol edin ve şüpheli işlemlerde bankanıza gecikmeden başvurun.