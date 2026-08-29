Petrol felaketi için ayrılan parayla bir yaban hayatı kurdular

Meksika Körfezi'nde 2010'da yaşanan petrol felaketinin çevresel zararlarını gidermek için ayrılan para, Teksas kıyısında onlarca yıldır özel mülk olan bir çiftliği kalıcı koruma alanına çevirdi. Powderhorn Ranch'in büyük bölümü bugün yaban hayatına ayrılmış durumda. Bir zamanlar emlak projelerine açılabilecek bu kıyı şeridi, artık nesli tehlike altındaki trompet turnasının kullandığı alanın içinde.

ALIMIN PARASI KÖRFEZDEKİ PETROL SIZINTISINDAN GELDİ

Powderhorn Ranch, Teksas kıyısında uzun yıllar boyunca büyük bir özel araziydi. 2014'te koruma örgütlerinin öncülük ettiği bir koalisyon, çiftliğin yaklaşık 7 bin hektarını satın aldı. Bu, eyalette koruma amacıyla yapılmış en büyük arazi alımlarından biri oldu.

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Bu paranın önemli bir bölümü beklenmedik bir yerden geldi. Nisan 2010'da Meksika Körfezi'nde patlayan Deepwater Horizon platformu büyük bir petrol sızıntısına yol açmıştı. Bu felaketin çevresel hasarını onarmak için ayrılan fondan gelen payla arazinin büyük kısmı finanse edildi. Alıma, özel bağışçılardan toplanan yaklaşık 10 milyon dolar daha eklendi.

TEK PARÇA HALİNDE KORUNAN BİR KIYI

Çiftlik, Houston ile Corpus Christi arasında, kabaca yarı yolda uzanıyor. Teksas'ın en az yapılaşmış kıyı kesimlerinden birinde, Matagorda Körfezi ile çayırların arasında geniş bir şerit üzerinde yer alıyor.

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Amaç yalnızca yapılaşmayı durdurmak değildi. Powderhorn, Teksas kıyısında giderek daralan ortamları bir arada tutuyor. Kıyı çayırları, tatlı su sulak alanları, ormanlar ve bataklıklar aynı arazi içinde yan yana duruyor.

Bu kadar geniş bir alanın tek parça korunması, doğayı küçük ve birbirinden kopuk adacıklara bölmek yerine farklı yaşam alanlarını birbirine bağlıyor. Powderhorn'da bunlar tek bir arazide birleşiyor.

TROMPET TURNASI BU KIYIYA NEDEN BAĞLI?

Trompet turnası, 20. yüzyılda neredeyse tükenmiş bir göçmen kuş. ABD'de bugün hala federal düzeyde tehdit altında sayılıyor.

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Bu turnaların göçmen bölümü kışı ağırlıklı olarak Teksas'ın orta kıyısında geçiriyor. Powderhorn da tam bu kuşağın içinde. Körfez kıyısını Kuzey Amerika ile Orta ve Güney Amerika arasında göç eden başka kuşlar da kullanıyor. Dolayısıyla yakındaki sulak alanların korunması bu türler için ek beslenme ve dinlenme alanları sağlıyor.

Alımdan on yıl kadar sonra arazinin yaklaşık 6 bin hektarı Texas Parks and Wildlife Department'a geçerek kalıcı koruma statüsü kazandı. Bu statü, kıyının ileride bir emlak projesine açılma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.