Emzirme rüyalarında yorumun yönünü sahnedeki ayrıntılar belirler. Rüyada çocuk emzirmek, kucaktaki çocuğun huzurlu görünmesiyle ağlaması arasında iki ayrı kola ayrılır; rüya sahibinin çocuğu kendisinin emzirmesi ile başka birini emzirirken görmesi de farklı karşılıklar bulur. Rüyayı gören kimsenin evli ya da bekar olması, kadınsa hamile olup olmaması yorumu ayrıca böler.

Rüyada çocuk emzirmek

Rüyada çocuk emzirmek sıkıntıdan kurtulmaya, rızkın genişlemesine ve evlattan görülecek hayra delalet eder. Emzirmenin kendisi şefkate ve rızka işarettir; rüya sahibinin uzun zamandır beklediği ferahlığa kavuşacağına yorulur. Emzirdiği çocuğu kucağında gören kimsenin eline beklemediği bir maddi imkân geçeceğine, işinin yolunda gideceğine işaret sayılır. Darlık çeken için rüya rahatlığa, kazancı durgun olan için kapının açılmasına alamettir.

REKLAM

Kadın bu rüyayı gördüğünde hüküm hayır tarafındadır. Dertlerin dağılmasına, üzerindeki borcun kapanmasına ve haneye bolluk girmesine delalet eder. Hasta olan kadın için rüya şifaya, sıkıntı içinde olan için o sıkıntının sona ermesine yorulur. Emzirme kadının rüyasında evlat tarafından görülecek hayrın da müjdesidir.

Erkeğin kendini çocuk emzirirken görmesi ters yönde tabir edilir. Bu rüya erkek için hastalığa ve borç altına girmeye yorulur. Yakın zamanda sıkıntılı bir haber alacağına işaret eder. Erkeğin elindeki imkânı istemediği hâlde başkasına vermek zorunda kalacağına da delalet eder.

REKLAM

Rüyada bekar birinin çocuk emzirmesi

Bekar kadının kendini çocuk emzirirken görmesi evlilik müjdesi taşır. Rüya, kısmetinin açılacağına ve hayırlı biriyle huzurlu bir yuva kuracağına delalet eder. Bekar erkeğin kendini çocuk emzirirken görmesi ise tersine yorulur; bu rüya erkek için hastalığa ve sıkıntıya işaret eder.

Rüyada büyük çocuk emzirmek

Süt içme yaşını geçmiş bir çocuğu emzirdiğini görmek, süt çağındaki bir çocuğu emzirmekten ayrı tabir edilir. Bu rüya hapse girmeye delalet eder; rüya sahibinin darlığa düşeceğine ve rızık kapılarının daralacağına yorulur. Rüya hafif bir hastalık atlatmaya da delalet eder. Rüyada büyük çocuk emzirmek ayrıca resmî bir iş yüzünden zahmet çekileceğine işaret sayılır.

REKLAM

Rüyada büyük birini emzirmek

Emzirilenin çocuk değil yetişkin bir kimse olması rüyayı ayrı bir karşılığa sokar. Yetişkin birini emzirdiğini gören kimsenin başının resmî bir işle derde gireceğine yorulur; rüya devlet kapısında görülecek bir işten doğacak sıkıntıya delalet eder. Emzirilen kişiyle rüya sahibi arasında koparılamayacak bir kan bağı varsa rüya, o kimsenin nazının çekilmez hâle gelmesine işaret eder.

Rüyada kız çocuğu emzirmek

Rüyada kız çocuğu emzirmek berekete, bolluğa ve helal kazanca delalet eder. Sevince ve uzun süredir beklenen bir rahatlamaya işarettir. İş hayatındaki zorlukların kalkacağına, aile içindeki gerginliğin dağılacağına ve kazançlı, neşeli bir dönemin açılacağına yorulur. Rüya sahibinin eline geçecek malın helal yoldan geleceğine de alamettir.

REKLAM

Evli kadın için rüya hane içinde huzura ve geçim birliğine delalet eder. Eşler arasındaki anlaşmazlığın çözüleceğine, evin geçiminin kolaylaşacağına ve sofranın bereketleneceğine işaret sayılır.

Rüyada kız çocuğunu emzirmek

Kendi kızını emzirdiğini gören kimsenin kötü niyetli bir komşuyla bağının kopacağına yorulur. Rüya maddi kazanca, işte istikrarlı bir yükselişe ve bereketin artmasına işarettir. Kız çocuğunu emzirmek ayrıca hayırlı bir kısmetle kurulacak mutlu bir haneye, rüya sahibini yoran sıkıntıların sona ermesine yorulur.

Rüyada kız çocuğu doğurmak ve emzirmek

REKLAM

Doğurup emzirmek, sıkıntı ve zorluklardan uzaklaşıp yeni bir yere yerleşmeye delalet eder. Rüyada kız çocuğu doğurmak ve emzirmek büyük bir kazanca ve uğranılan bir haksızlıktan kurtulmaya işarettir. Kız çocuğu tarafıyla rüya bereket ve rahatlık tarafında kalır.

Rüyada erkek çocuğu emzirmek

Rüyada erkek çocuğu emzirmek mutluluğa, başarıya ve kazanca delalet eder. Rüya sahibinin hayır işleyeceğine, elindeki imkânı becerisiyle birleştirip hayırlı işler başaracağına işarettir. İş hayatında yükseleceğine, mevki sahibi olacağına ve çevresinde itibarının artacağına yorulur.

Hamile kadın için rüya selametle doğum yapmaya alamettir. Doğumun kolay geçeceğine ve annenin sıkıntı görmeyeceğine işaret sayılır.

REKLAM

Rüyada erkek çocuğunu emzirmek

Kendi oğlunu emzirdiğini gören kimsenin başarılarının gün geçtikçe artacağına yorulur. Rüya, sorunlarını kimseden yardım almadan kendi başına çözeceğine işarettir. Aile hayatının ve işlerin istikrara kavuşmasına, gelirin artmasına yorulur. Oğlunu emzirmek ayrıca vatanını seven bir evlada delalet eder.

Rüyada başkasının çocuğunu emzirmek

Rüyada başkasının çocuğunu emzirmek, başkasına iyilik ve yardımda bulunmaya delalet eder. Rüya sahibinin çevresiyle bağlarının kuvvetleneceğine, küs olduğu bir yakınıyla barışacağına işarettir. Hane içindeki sorunların çözüleceğine de yorulur.

REKLAM

Emzirilen çocuk huzurlu ve mutluysa rüya hayra, berekete ve sevinçli bir habere delalet eder. Çocuk huzursuzsa ya da ağlıyorsa sabırla aşılacak geçici bir sıkıntıya işaret sayılır; bu sıkıntının kalıcı olmayacağına, kısa sürede geride kalacağına yorulur. Bekar kadının başka birinin çocuğunu emzirdiğini görmesi evlenmeye ve hayırlı bir evlada alamettir; bu rüya bekar kimse için hayırlı bir eğitime de delalet eder.

Rüyada kendi çocuğunu emzirmek

Rüyada kendi çocuğunu emzirmek evlattan hayır görmeye delalet eder. Çocuğun ileride büyük işler başaracağına, anne babasından gördüğü destekle yükseleceğine işarettir. Kendi çocuğunu emzirdiğini gören kimsenin evlat tarafından sevindirici bir haber alacağına, çocuğunun hayırlı bir yola gireceğine yorulur. Rüya aynı zamanda geçmişi unutturacak güzel bir habere ve maddi rahatlamaya işaret sayılır.

REKLAM

Rüyada birinin çocuk emzirdiğini görmek

Kendisi emzirmeyip başka birini çocuk emzirirken gören kimse için rüya, işlerinde olumlu gelişmeler yaşanacağına delalet eder. Sevdiklerinden destek göreceğine, sıkıntıdan kurtulacağına ve üzüntüsünün sevince döneceğine işarettir. Rüya bol ve helal kazanca da yorulur. Annesinin çocuk emzirdiğini görmek borçlardan kurtulmaya ve sorunların ortadan kalkmasına delalet eder.