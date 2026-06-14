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        Haberler Bilgi Gündem Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 14 Haziran 2026 MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        14 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        Şans Topu çekilişinin 14 Haziran 2026 Pazar sonuçları belli oldu. Haftanın son Şans Topu çekilişi, noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi ve kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler Şans Topu sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte 5+1 bilen talihlilerin ikramiye tutarı ve dağılımı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 14 Haziran 2026 Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 14 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 20:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şans Topu sonuçları açıklandı!

        Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen çekiliş, bu hafta da büyük ilgi gördü. Çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara ve ikramiye dağılımına çevrildi. Vatandaşlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol etmeye başladı. İşte 14 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçlarına ilişkin detaylar...

        14 HAZİRAN 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI:

        4 - 17 - 21 - 22 - 32 + 2

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

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        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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