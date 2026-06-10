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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 10 Haziran 2026! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        10 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 10 Haziran 2026 Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran binlerce kişi çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Noter huzurunda canlı yayında yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye detayları erişime açıldı. Peki, 10 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 21:48 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye fırsatını kaçırmak istemeyenler, çekiliş sonrasında sonuç ekranına akın ediyor. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Çekiliş sonuçları ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online tarafından yayımlandı. İşte 10 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...

        10 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        10 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından talihli numaralar kamuoyuyla paylaşıldı.

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        10 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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