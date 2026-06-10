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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Şans Topu sonuçları açıklandı 10 Haziran 2026! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        10 Haziran Çarşamba Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 10 Haziran 2026 Çarşamba tarihli Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen binlerce kişi Şans Topu sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Haftanın ilk Şans Topu çekilişinde talihli numaralar noter huzurunda canlı yayında belirlendi. Peki, 10 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 10 Haziran Çarşamba Şans Topu sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 20:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şans Topu sonuçları açıklandı!

        Her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Büyük ikramiye hayali kuran oyuncular, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçları öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. 10 Haziran 2026 tarihli çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açılırken, ikramiye bilgileri de paylaşıldı. İşte 10 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        10 HAZİRAN 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI:

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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