Temiz hava sandığınız o koku meğer tehlike saçıyormuş! Bilim insanları uyardı: O hatayı hemen bırakın!

Eve girdiğinizde sizi karşılayan güzel bir koku, kendinizi daha huzurlu hissetmenizi sağlayabilir. Özellikle soğuk havalarda kokulu mum yakmak, tütsü kullanmak veya aromatik yağlarla evi mis gibi kokutmak pek çok kişinin alışkanlıkları arasında. Ancak güzel kokan her şey temiz hava anlamına gelmiyor. Bilimsel araştırmalar, bazı koku ürünlerinin kapalı alanlarda soluduğumuz havaya gözle görülmeyen partiküller bırakabildiğini gösteriyor.

112 EVDE ARAŞTIRILDI: HAVADAKİ PARTİKÜLLER ARTTI

2026 yılında Environment International dergisinde yayımlanan araştırmada, Londra'daki 112 evin iç hava kalitesi incelendi. Araştırmacılar, tütsü, kokulu mum ve aromatik yağ difüzörlerinin kullanımının havadaki ince partikül madde (PM2.5) miktarını artırabildiğini belirledi.

Ölçümlerde tütsü kullanımında metreküp başına 1293 mikrograma, yağ difüzörlerinde 858 mikrograma, mumlarda ise 622 mikrograma ulaşan saatlik zirve değerleri kaydedildi. Bu sonuçlar, evlerde kullanılan koku ürünlerinin iç mekan hava kalitesini etkileyebileceğini ortaya koydu.

EN ÇOK KÜÇÜK VE HAVASIZ EVLERDE DİKKAT!

Araştırmada öne çıkan bir başka ayrıntı ise evlerin büyüklüğü ve havalandırma koşulları oldu. Küçük ve yeterince havalandırılmayan yaşam alanlarında partikül maruziyetinin daha yüksek olabildiği görüldü.

Özellikle yatak odasında uzun süre kullanılan tütsüler ve aromatik yağ difüzörleri, iç mekan hava kalitesi açısından dikkat edilmesi gereken ürünler arasında yer alıyor. Kapalı ortamda biriken partiküllerin uzaklaşması için yeterli hava dolaşımı büyük önem taşıyor.

KOKULU MUMLAR DA TAMAMEN MASUM DEĞİL

Sadece tütsüler değil, kokulu mumlar da dikkat edilmesi gereken ürünler arasında. Mum yandığında yanma işlemi sonucunda havaya çeşitli gazlar ve partiküller salınabiliyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) da mum ve tütsü kullanımını iç mekanlardaki partikül madde kaynakları arasında gösteriyor. Bu nedenle özellikle kapalı alanlarda bu ürünleri uzun süre yakmak yerine kullanımını sınırlandırmak ve ortamı havalandırmak önem taşıyor.

EVİNİZİ KOKUTURKEN HAVASINI DA KORUYUN

Evinizin güzel kokmasından vazgeçmek zorunda değilsiniz. Ancak bazı küçük alışkanlıklarla gereksiz partikül maruziyetini azaltabilirsiniz:

Tütsü ve kokulu mumları uzun süre yakmayın.

Koku ürünlerini kullanırken ortamı havalandırın.

Küçük ve havasız odalarda bu ürünleri kullanmaktan kaçının.

Birden fazla koku ürününü aynı anda çalıştırmayın.

Yemek pişirirken davlumbaz ve uygun havalandırma sistemlerinden yararlanın.

Evinizin güzel kokması kadar soluduğunuz havanın kalitesi de önemli. Üstelik bazen yalnızca hoş bir koku yaymak için yaptığınız küçük bir alışkanlık, evinizin havasını düşündüğünüzden daha fazla değiştirebilir.