Temiz otel odası sizi yanıltmasın! Valizinizi açmadan önce sakın bu hatayı yapmayın

Tatile çıktığınızda otel odasına girer girmez valizinizi yatağın üzerine bırakıyor, kıyafetlerinizi dolaba yerleştirip dinlenmeye geçiyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü seyahat sırasında fark edilmeden valizlere ve giysilere saklanabilen tahtakuruları, tatil dönüşünde eve kadar taşınabiliyor. Üstelik bu durum yalnızca bakımsız otellerle sınırlı değil. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tahtakurularının beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri dahil pek çok farklı konaklama alanında görülebileceğine dikkat çekiyor.

OTEL ODASINA GİRİNCE İLK OLARAK NEREYİ KONTROL ETMELİSİNİZ?

Uzmanlara göre valizi yatağa veya doğrudan zemine bırakmadan önce odada kısa bir kontrol yapmak gerekiyor. Özellikle yatağın çevresi, tahtakurularının saklanabileceği alanların başında geliyor.

Yatak şiltesinin dikiş yerleri, başlık bölümü, yatak iskeletinin birleşim noktaları ve mobilyalardaki küçük çatlaklar dikkatle incelenmeli. Çarşaflarda pas rengini andıran küçük lekeler, yatak çevresinde siyah noktalar veya böcek kalıntıları görülmesi şüphe uyandırabilir.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), seyahat edenlere yatak ve başlık bölümlerini kontrol etmelerini, valizlerini ise inceleme tamamlanana kadar yataktan uzak tutmalarını öneriyor.

VALİZİNİZİ BANYODA BEKLETMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Otele yerleşirken yapılabilecek en basit önlemlerden biri, valizi ilk etapta banyodaki fayans gibi sert ve kolay kontrol edilebilir bir yüzeye bırakmak.

Bunun nedeni, tahtakurularının kumaş kaplı eşyalar, yatak çevresi ve mobilyaların dar aralıklarında saklanabilmesi. Kontrol sonrasında valizleri doğrudan yatağa koymak yerine, önceden incelenmiş bir valiz standında ve yataktan uzakta tutmak daha güvenli bir tercih.

Ayrıca kıyafetleri otel odasındaki çekmecelere gelişigüzel yerleştirmek yerine valiz içerisinde muhafaza etmek de alınabilecek önlemler arasında bulunuyor.

TATİLDEN DÖNÜNCE VALİZİNİZİ HEMEN AÇMAYIN!

Asıl dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de eve dönüş. Çünkü seyahat sırasında valize veya kıyafetlere taşınmış olabilecek tahtakuruları, ev ortamına da ulaşabiliyor.

EPA, seyahat dönüşünde kıyafetlerin doğrudan çamaşır makinesine alınmasını ve valizlerin dikkatlice kontrol edilmesini öneriyor. Yüksek sıcaklıkta kurutma işlemi tahtakurularını öldürmeye yardımcı olabiliyor; yalnızca yıkamanın ise her zaman yeterli olmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle valizleri eve getirir getirmez yatak odasına bırakmak yerine kontrol etmek, kıyafetleri uygun şekilde yıkayıp kurutmak ve valizleri yaşam alanlarından uzakta muhafaza etmek önem taşıyor.

TAHTAKURULARI TEMİZ OLMAYAN OTELLERDE Mİ GÖRÜLÜR?

Tahtakurularıyla ilgili en yaygın yanlış inanışlardan biri, bu böceklerin yalnızca kirli ve bakımsız ortamlarda bulunduğu düşüncesi.

Oysa CDC, tahtakurularının görülmesinin bir konaklama yerinin temizlik düzeyiyle doğrudan bağlantılı olmadığını belirtiyor. Bu böcekler insanların eşyalarına tutunarak farklı yerlere taşınabiliyor.

Tahtakuruları insanlara hastalık bulaştırdığı bilinen böcekler arasında yer almıyor. Ancak ısırıkları kaşıntıya, uyku kaybına ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

Kısacası, tatil öncesinde bavul hazırlamak kadar otel odasına yerleşirken ve eve dönerken dikkatli davranmak da önemli. Birkaç dakikalık kontrol, tatil sonrasında yaşanabilecek istenmeyen bir sorunun önüne geçmeye yardımcı olabilir.