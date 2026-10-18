Ticaret Bakanı duyurdu: İstanbul’da sel mağduru esnafa destek! 80 milyon TL nereden ve nasıl dağıtılacak?

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, birçok noktada sel ve su baskınlarına neden oldu. Yağışlardan etkilenen esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçilirken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan 80 milyon liralık destek açıklaması geldi. Destek sürecinde gözler şimdi 19 Ekim Pazartesi gününe çevrildi.

80 MİLYON LİRALIK DESTEK NE ZAMAN GÖNDERİLECEK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnaf için 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını duyurdu.

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Bolat, desteğin TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliğine gönderileceğini belirtti. Kaynağın, Valilik koordinasyonunda selden etkilenen esnafa ulaştırılması planlanıyor.

SELDEN ETKİLENEN ESNAFA NASIL ULAŞTIRILACAK?

Açıklamaya göre 80 milyon liralık destek, İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda ihtiyaç sahibi esnafa ulaştırılacak. Yardımın amacı, sel felaketinden etkilenen işletmelerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

Bakan Bolat, açıklamasında selden etkilenen esnafın yanında olduklarını vurgulayarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başvuru şartları ve esnaf başına verilecek destek tutarıyla ilgili ise açıklamada henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.