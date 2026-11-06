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        Haberler Bilgi Uçakta herkesin yaşadığı o kabusun nedeni ortaya çıktı! Sakın inişte uyumayın

        Uçakta herkesin yaşadığı o kabusun nedeni ortaya çıktı! Sakın inişte uyumayın

        Uçak piste yaklaşırken kulaklarınızda aniden bir dolgunluk hissediyor, sesleri daha boğuk duymaya mı başlıyorsunuz? Pek çok kişinin yolculuğun sıradan bir parçası sandığı bu durumun arkasında, vücudun basınç değişimine verdiği şaşırtıcı bir tepki bulunuyor. Üstelik bazı alışkanlıklar bu rahatsızlığı daha da artırabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Uçakta herkesin yaşadığı o kabusun nedeni ortaya çıktı!

        Uçak yolculuğunda manzara değişirken yolcuların birçoğu aynı sorunu yaşıyor: Kulaklarda tıkanma, basınç ve bazen dayanılması güç bir ağrı... Özellikle uçak alçalmaya başladığında ortaya çıkan bu his, kimi zaman yolculuk bittikten sonra da devam edebiliyor. Peki, uçakta kulaklarımız neden tıkanıyor? Asıl neden, kulağımızın içinde bulunan ve çoğu kişinin adını bile bilmediği küçük bir kanalla ilgili.

        KULAKLARINIZDAKİ BASINÇ DEĞİŞİMİNİN SORUMLUSU BU KANAL!

        Uçak yükselirken ve alçalırken kabin içindeki hava basıncı değişiyor. Orta kulak ile dış ortam arasındaki basınç dengesi bozulduğunda kulak zarının hareketi kısıtlanabiliyor. Bu da tıkanıklık, dolgunluk, ağrı ve geçici işitme azalması gibi belirtilere yol açabiliyor.

        Bu durum tıpta kulak barotravması, yaygın adıyla uçak kulağı olarak tanımlanıyor. Sorunun merkezinde ise orta kulağı geniz bölgesine bağlayan östaki borusu bulunuyor. Normal şartlarda bu kanal basıncı dengeliyor ancak uçuş sırasında yaşanan hızlı değişimlere yeterince hızlı uyum sağlayamayabiliyor.

        UÇAK İNERKEN KULAKLARINIZI KORUMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

        Özellikle iniş sırasında ortaya çıkan kulak tıkanıklığını hafifletmek için günlük hayatta kolayca uygulanabilecek yöntemler bulunuyor. Mayo Clinic'in önerdiği yöntemler arasında şunlar yer alıyor:

        • Sakız çiğneyin: Çiğneme hareketi yutkunmayı artırarak kulak basıncının dengelenmesine yardımcı olabilir.
        • Sık sık yutkunun: Yutkunma, östaki borusunun açılmasını kolaylaştırabilir.
        • Esneyin: Esneme hareketi kulak içindeki basıncın dengelenmesine destek olabilir.
        • İnişte uyumamaya çalışın: Uyanık olmak, basınç değişimi sırasında yutkunma ve esneme hareketlerini yapmanızı kolaylaştırır.

        BURUN TIKANIKLIĞI OLANLARIN KULAKLARI DAHA ÇOK AĞRIYABİLİR

        Uçakta kulak tıkanıklığı herkes için aynı şekilde yaşanmıyor. Özellikle nezle, grip, sinüzit ve alerji nedeniyle burun tıkanıklığı yaşayan kişiler bu sorunu daha yoğun hissedebiliyor.

        Burun ve geniz bölgesindeki şişlikler östaki borusunun görevini yerine getirmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle soğuk algınlığı veya alerji döneminde yapılan uçak yolculukları kulakta basınç ve ağrı riskini artırabiliyor.

        BİRKAÇ GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN AÇILMIYORSA DİKKAT!

        Uçuş sonrasında kulakta oluşan dolgunluk çoğunlukla kısa süre içinde kendiliğinden düzeliyor. Ancak her tıkanıklığı geçici kabul etmek doğru değil.

        Şiddetli kulak ağrısı, belirgin işitme kaybı, baş dönmesi, kulak çınlaması veya kulaktan kan gelmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Özellikle birkaç gün geçmesine rağmen işitme azalması ve dolgunluk devam ediyorsa kulak burun boğaz uzmanından değerlendirme alınması önem taşıyor.

        *Kaynak: Mayo Clinic – Airplane Ear (Uçak Kulağı), Belirtiler, Nedenler ve Tedavi; NHS – Ear Barotrauma.

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        #UÇAK
        #kulak
        #ağrı
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