Yemekten hemen sonra sakın bunu yapmayın: 10 dakikalık hata kan şekerinizi alt üst ediyor!

Akşam yemeğinin ardından günün yorgunluğunu atmak için çoğumuzun ilk refleksi televizyon karşısındaki koltuğa uzanmak oluyor. Ancak bilimsel araştırmalar, "dinlenme" zannettiğimiz bu masum alışkanlığın vücudumuz üzerinde beklenmedik etkilere yol açabileceğini gösteriyor. Sofradan kalktıktan hemen sonra pasif konuma geçmek, kan şekerinde ani ve kontrolsüz yükselişleri tetikleyebiliyor. Oysa bu riski sıfırlamak için saatlerce egzersiz yapmanıza veya spor kıyafetleri giymenize hiç gerek yok; çözümü sadece 10 dakikalık son derece basit bir adımla başlatmak mümkün.

YEMEKTEN SONRA 10 DAKİKA YÜRÜMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Yemek yediğimizde besinlerden elde edilen glikoz kana karışıyor ve kan şekeri seviyesi yükseliyor. Bu süreçte kasların çalışması, kandaki glikozun enerji olarak kullanılmasına yardımcı oluyor.

İşte bu nedenle yemek sonrasında yapılan hafif tempolu yürüyüş önem kazanıyor. Hareket eden kaslar glikozu kullanırken kan şekeri seviyesindeki yükselişin sınırlandırılmasına katkı sağlayabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de fiziksel aktiviteye başlamak isteyenlere akşam yemeğinden sonra 10 dakikalık yürüyüşü örnek gösteriyor.

BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRDI: YEMEKTEN SONRA HAREKET ETMENİN ETKİSİ

2023 yılında Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir sistematik inceleme ve meta-analiz, yemek öncesi ve sonrasında yapılan egzersizlerin kan şekeri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Sekiz farklı araştırmanın ve 116 katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, yemek sonrasında yapılan fiziksel aktivitenin kan şekeri yükselişini azaltmada daha etkili olduğu görüldü.

Araştırmacılar, özellikle yemek sonrasında mümkün olduğunca erken yapılan yürüyüşün kısa vadeli kan şekeri kontrolüne katkı sağlayabileceğini belirtti.

YÜRÜYÜŞ İÇİN SPOR KIYAFETLERİNE İHTİYACINIZ YOK

Bu alışkanlığı kazanmak için uzun mesafeler yürümek veya yoğun egzersiz yapmak gerekmiyor. Günlük rutininize ekleyeceğiniz kısa bir hareket molası bile başlangıç için yeterli olabilir.

Yemekten sonra 10 dakikalık hafif yürüyüşle başlayın.

Çok hızlı yürümek yerine rahat bir tempo tercih edin.

İlk günlerde kendinizi zorlamayın.

Asansör yerine merdiven kullanmak gibi küçük hareketleri de günlük yaşamınıza ekleyin.

Düzenli olmayı, yürüyüşün süresinden daha önemli bir başlangıç hedefi olarak görün.

Diyabeti veya başka bir kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin egzersiz düzenini doktor önerisi doğrultusunda belirlemesi gerekiyor.

SOFRADAN KALKINCA ALIŞKANLIĞINIZI DEĞİŞTİRİN

Sağlıklı yaşam denildiğinde çoğu kişinin aklına ağır spor programları ve uzun egzersiz saatleri geliyor. Oysa günlük hayata eklenen küçük hareketler de fiziksel aktiviteyi artırmanın etkili yolları arasında bulunuyor.

Yemekten sonra hemen koltuğa oturmak yerine kısa bir yürüyüşe çıkmak, hem daha hareketli bir yaşam düzeni oluşturmanıza hem de yemek sonrası kan şekeri kontrolünü desteklemenize yardımcı olabilir. Bazen sağlıklı bir alışkanlık kazanmak için gereken tek şey, sofradan kalktıktan sonra atılan ilk adım olabilir.

*KAYNAKLAR: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC); Engeroff ve arkadaşlarının 2023 yılında Sports Medicine dergisinde yayımladığı bilimsel araştırma.