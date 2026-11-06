Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yemekten hemen sonra sakın bunu yapmayın: 10 dakikalık hata kan şekerinizi alt üst ediyor!

        Yemekten hemen sonra sakın bunu yapmayın: 10 dakikalık hata kan şekerinizi alt üst ediyor!

        Akşam yemeği bitti, tabaklar toplandı ve koltuğa uzanmak en masum kaçamağımız gibi duruyor. Oysa bilim insanları uyarıyor: Sofradan kalkar kalkmaz yapılan o küçük hareket, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilir. Üstelik bu döngüyü kırmak için spor salonuna gitmenize gerek yok!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yemekten hemen sonra sakın bunu yapmayın!

        Akşam yemeğinin ardından günün yorgunluğunu atmak için çoğumuzun ilk refleksi televizyon karşısındaki koltuğa uzanmak oluyor. Ancak bilimsel araştırmalar, "dinlenme" zannettiğimiz bu masum alışkanlığın vücudumuz üzerinde beklenmedik etkilere yol açabileceğini gösteriyor. Sofradan kalktıktan hemen sonra pasif konuma geçmek, kan şekerinde ani ve kontrolsüz yükselişleri tetikleyebiliyor. Oysa bu riski sıfırlamak için saatlerce egzersiz yapmanıza veya spor kıyafetleri giymenize hiç gerek yok; çözümü sadece 10 dakikalık son derece basit bir adımla başlatmak mümkün.

        YEMEKTEN SONRA 10 DAKİKA YÜRÜMEK NEDEN ÖNEMLİ?

        Yemek yediğimizde besinlerden elde edilen glikoz kana karışıyor ve kan şekeri seviyesi yükseliyor. Bu süreçte kasların çalışması, kandaki glikozun enerji olarak kullanılmasına yardımcı oluyor.

        İşte bu nedenle yemek sonrasında yapılan hafif tempolu yürüyüş önem kazanıyor. Hareket eden kaslar glikozu kullanırken kan şekeri seviyesindeki yükselişin sınırlandırılmasına katkı sağlayabiliyor.

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de fiziksel aktiviteye başlamak isteyenlere akşam yemeğinden sonra 10 dakikalık yürüyüşü örnek gösteriyor.

        BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRDI: YEMEKTEN SONRA HAREKET ETMENİN ETKİSİ

        2023 yılında Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir sistematik inceleme ve meta-analiz, yemek öncesi ve sonrasında yapılan egzersizlerin kan şekeri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

        Sekiz farklı araştırmanın ve 116 katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, yemek sonrasında yapılan fiziksel aktivitenin kan şekeri yükselişini azaltmada daha etkili olduğu görüldü.

        Araştırmacılar, özellikle yemek sonrasında mümkün olduğunca erken yapılan yürüyüşün kısa vadeli kan şekeri kontrolüne katkı sağlayabileceğini belirtti.

        YÜRÜYÜŞ İÇİN SPOR KIYAFETLERİNE İHTİYACINIZ YOK

        Bu alışkanlığı kazanmak için uzun mesafeler yürümek veya yoğun egzersiz yapmak gerekmiyor. Günlük rutininize ekleyeceğiniz kısa bir hareket molası bile başlangıç için yeterli olabilir.

        • Yemekten sonra 10 dakikalık hafif yürüyüşle başlayın.
        • Çok hızlı yürümek yerine rahat bir tempo tercih edin.
        • İlk günlerde kendinizi zorlamayın.
        • Asansör yerine merdiven kullanmak gibi küçük hareketleri de günlük yaşamınıza ekleyin.
        • Düzenli olmayı, yürüyüşün süresinden daha önemli bir başlangıç hedefi olarak görün.

        Diyabeti veya başka bir kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin egzersiz düzenini doktor önerisi doğrultusunda belirlemesi gerekiyor.

        SOFRADAN KALKINCA ALIŞKANLIĞINIZI DEĞİŞTİRİN

        Sağlıklı yaşam denildiğinde çoğu kişinin aklına ağır spor programları ve uzun egzersiz saatleri geliyor. Oysa günlük hayata eklenen küçük hareketler de fiziksel aktiviteyi artırmanın etkili yolları arasında bulunuyor.

        Yemekten sonra hemen koltuğa oturmak yerine kısa bir yürüyüşe çıkmak, hem daha hareketli bir yaşam düzeni oluşturmanıza hem de yemek sonrası kan şekeri kontrolünü desteklemenize yardımcı olabilir. Bazen sağlıklı bir alışkanlık kazanmak için gereken tek şey, sofradan kalktıktan sonra atılan ilk adım olabilir.

        *KAYNAKLAR: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC); Engeroff ve arkadaşlarının 2023 yılında Sports Medicine dergisinde yayımladığı bilimsel araştırma.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Keserle sel sularının önünü açmaya çalışan kadın: Her yağmurda bu mücadeleyi veriyorum

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı (75), "Her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum" dedi. (DHA)

        #yemek
        #kan şekeri
        #uyku
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor
        CANLI | Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        İstanbul'da hava kirliliğinde artış!
        İstanbul'da hava kirliliğinde artış!
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama