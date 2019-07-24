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HaberlerGündemBilgisayar Bilimleri Bölümü taban puanı 2019! İşte Bilgisayar Bilimleri Bölümü başarı sıralaması 201

Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban puanı 2019! İşte Bilgisayar Bilimleri Bölümü başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Bilgisayar Bilimleri Bölümü sadece Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bulunmakta. 2018'de yapılan yerleştirmeler sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri Bölümü'ne en düşük puan ve sıralama ile yerleşen adayın puanı 286,35834; başarı sıralaması ise 184000 olmuştur. Bilgisayar Bilimleri Bölümü'ne yerleşebilmek için adayların sayısal puan türündeki puan ve sıralamalarına göre tercih yapmaları gerekmektedir.

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